Rząd przyjął przepisy dotyczące realizacji systemu komunikacyjnego CPK

Rząd przyjął w poniedziałek wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Opracowanie to ma umożliwić m.in. sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w poniedziałek, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda.



„Państwo polskie zobowiązało się do realizacji systemu komunikacyjnego wskazanego w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koncepcja ta określa m.in. sieć linii kolejowych (planowanych do budowy i istniejących), które stanowić będą szkielet systemu transportowego kraju, zapewniający pasażerom dostęp do systemu transportu dalekobieżnego, w tym bezpośredni dojazd do CPK i Warszawy” – czytamy w komunikacie CIR.



W rozporządzeniu usystematyzowano opisaną w koncepcji CPK sieć linii (dla linii planowanych) przez określenie ich numerów, nazwy, przybliżonej długości, a następnie (dla linii planowanych i istniejących) ujęcie całej sieci linii w wykazie linii o znaczeniu państwowym - ze względu na ich znaczenie gospodarcze i dla spójności sieci kolejowej.





Skomunikowanie nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią



Realizacja komponentu kolejowego CPK stanowi podstawowy element przedsięwzięcia pozwalający na skomunikowanie nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących wszystkie regiony kraju, którego głównym węzłem będzie CPK.



Jak wskazano, skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy wynoszącego ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.



W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej m.in. Katowice i Kraków. Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice, zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi oraz elastyczność w wyznaczaniu tras pociągów. Umożliwi to skierowanie przez CPK większości pociągów międzyregionalnych wyjeżdżających z Warszawy w kierunku zachodnim, zapewniając skomunikowanie CPK z pozostałymi regionami kraju.





Powstanie dworzec kolejowy



W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego ma powstać dworzec kolejowy o wielkości i rozwiązaniach odpowiednich do planowanej liczby pociągów i pasażerów. Skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią, wraz z przyległymi liniami kolejowymi, stanowi tzw. etap zerowy komponentu kolejowego, obejmujący budowę ok. 140 km nowych linii kolejowych.



Dalsze etapy prac mają pozwolić na poprawę skomunikowania CPK ze wszystkimi regionami kraju przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.



Planuje się uzyskanie połączenia CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny w tzw. etapie pierwszym oraz docelowo w tzw. etapie drugim - w czasie do 2 godzin.



Pod koniec marca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała, że ok. 1,6 tys. km nowych linii kolejowych prowadzących z 10 kierunków ma powstać do obsługi CPK i Warszawy. Przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność ma być gotowy m.in. odcinek dużych prędkości łączący Warszawę z CPK i Łodzią. Chodzi o 140 km; pociągi będą jeździć tym odcinkiem z prędkością do 250 km/godz.



Centralny Port Komunikacyjny – według rządu – ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.



37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.