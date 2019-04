„O polexicie mówi tylko Koalicja Europejska i Ruch Narodowy. Juncker myśli trzeźwo”

Juncker jest jednym z bardziej trzeźwo myślących polityków europejskich. On przez 15 lat był premierem Luksemburga. On nie jest taki jak Frans Timmermans, nie ma w nim takiej pozy wyższości wobec naszej części Europy. On stara się zrozumieć nasz punkt widzenia, bo wie, jaka była historia i że to nie była nasza wina – mówiła w TVP Info Dominika Ćosić. Korespondentka TVP w Brukseli skomentowała wypowiedź szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, w której stwierdził, że jeśli PiS wygra jesienne wybory parlamentarne, to do polexitu nie dojdzie.

Jean-Claude Juncker ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że nie będzie polexitu. – Nie – powiedział pytany, czy istnieje możliwość opuszczenia UE przez Polskę, jeśli PiS wygra w październiku wybory do Sejmu. – Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości – zaznaczył w rozmowie.



Pytany, z czego wynika jego przekonanie, przypomniał o tragicznej historii, jaką ma za sobą Polska. – Polska ma za sobą tragiczną historię. To ona razem z Węgrami rozpoczęła proces przemian demokratycznych w Europie Środkowej. Polskę zawsze uważałem za przykład dla Europy Środkowej. Dlaczego mówię o historii? Bo ona powoduje, że polski naród, zwykli ludzie, wiedzą, iż naturalnym miejscem jest dla nich serce Europy – mówił Juncker.



Słowa szefa KE komentowała w TVP Info korespondentka TVP w Brukseli Dominika Ćosić. – Juncker nie prowadzi teraz swojej kampanii wyborczej i może sobie pozwolić na komentarz, który nie jest uwarunkowany jakimiś celami politycznymi – stwierdziła.



– O polexicie mówi tylko Koalicja Europejska i Ruch Narodowy oraz skrajne środowiska prawicowe. Nigdy nie słyszałam, by jakiś polityk PiS mówił o tym, że Polska mogłaby opuścić Unię Europejską – dodała.



Oceniła też, że „jeżeli to się będzie opłacało pod względem politycznym opozycji, to dalej będzie ona głosić, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE”.

