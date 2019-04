Złamał mężczyźnie szczękę, bo ten za wolno pakował zakupy

Funkcjonariusze z mokotowskiej komendy zatrzymali 26-letniego Mateusza O. Mężczyzna jest podejrzany o pobicie mężczyzny w sklepie z alkoholem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

26-latkowi – gdy stał w kolejce w sklepie monopolowym – nie spodobało się to, że stojący przed nim klient zbyt długo pakuje zakupione towary do swojej siatki.



Mężczyzna wdał się z poszkodowanym w słowną sprzeczkę, a kiedy ten wyszedł ze sklepu, pobił go. Poszkodowany na skutek odniesionych obrażeń trafił do szpitala.



Jak ustalili policjanci, nie był to pierwszy taki wybryk Mateusza O. W przeszłości był już karany za podobne przestępstwa.



Po wysłuchaniu zarzutów przyznał się do winy i tłumaczył, że chciał „po męsku” załatwić sprawę z nieznanym sobie wcześniej mężczyzną, ale w związku z tym, że był wtedy nietrzeźwy to nie zapanował nad sobą.



Teraz 26-latkiem zajmie się sąd. Mateuszowi O. grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

#wieszwiecej Polub nas