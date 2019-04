CBŚP zlikwidowało laboratoria produkujące narkotyki w Toruniu i pod Warszawą

Policjanci z CBŚP zatrzymali pięć osób zajmujących się produkcją i sprzedażą narkotyków. Zlikwidowano dwa laboratoria produkujące substancje psychotropowe. Śledztwa nadzorowane są przez prokuratury w Warszawie i Zamościu.

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga przedstawiono m.in. zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci płynnej amfetaminy. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do dwóch mężczyzn.



W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu jeden mężczyzna usłyszał zarzut produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Zatrzymanej kobiecie przedstawiono zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.



Policjanci z CBŚP od dłuższego czasu rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą na terenie woj. mazowieckiego.



Podejrzani produkowali narkotyki na obrzeżach Warszawy i następnie je sprzedawali. Policjanci przeprowadzili działania w kwietniu w powiecie rawskim. Przy wsparciu antyterrorystów z Komendy Stołecznej Policji zlikwidowano laboratorium amfetaminy.

„Policjanci weszli na prywatną posesję niemal w ostatniej chwili, ponieważ cały sprzęt służący do produkcji substancji został już spakowany do samochodu. Wśród wielu urządzeń znajdował się sprzęt laboratoryjny pozwalający na skompletowanie co najmniej dwóch kompletnych linii produkcyjnych” – informuje komunikat.



Policjanci przejęli ponad 36 litrów substancji zawierającej amfetaminę, z której można uzyskać prawie 50 kg siarczanu amfetaminy. Z takiej ilości można wyprodukować ok. 50 tys. działek narkotyku, których wartość na czarnym rynku wynosi ok. 2 mln zł. Zabezpieczono także ponad 5 litrów BMK, tj. prekursora służącego do wytwarzania amfetaminy oraz wiele innych odczynników chemicznych. Zabezpieczone substancje są poddawane szczegółowej analizie. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym dwóch pełniących rolę tzw. „chemików”.





Kolejne laboratorium zlikwidowali w Toruniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Lublinie.



Przez kilka miesięcy zbierano informacje, które doprowadziły do zatrzymania dwóch osób – 51–letniego mieszkańca Torunia i jego 40-letniej znajomej. Zabezpieczono 4 litry płynnej amfetaminy, kwasy, odczynniki chemiczne oraz naczynia i narzędzia służące do produkcji amfetaminy.



Policjanci znaleźli także 4,5 kg amfetaminy, kilogram marihuany i 160 gramów kokainy. W mieszkaniu kobiety znaleziono 117 gramów amfetaminy oraz sprzęt do porcjowania i przygotowywania narkotyków.