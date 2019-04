Muzeum Narodowe przywraca kontrowersyjne instalacje

Misja MNW to prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych; w sytuacji ograniczonych warunków lokalowych muszą następować kreatywne zmiany – napisał dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Jerzy Miziołek, komentując decyzję o usunięciu prac Natalii LL i K. Kozyry. Dodał, że dzieła zostaną przywrócone i „będą eksponowane do dnia rozpoczęcia prac rearanżacyjnych”.

Z Galerii Sztuki XX i XXI Wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie zniknęły w piątek dwie instalacje wideo autorstwa Natalii LL „Sztuka konsumpcyjna” z 1972 r. i Katarzyny Kozyry „Pojawienie się Lou Salome” z 2005 r. Jak podały media, usunięcie prac z muzeum nakazał dyrektor placówki prof. Jerzy Miziołek, tłumacząc, że dzieła te „rozpraszały młodzież”, a muzeum otrzymywało skargi od niezadowolonych gości.



W związku z decyzją o usunięciu prac artystek na Facebooku została założona grupa „Jedzenie bananów pod Muzeum Narodowym”. W poniedziałek – w geście „przeciwko cenzurze” – jak napisano na stronie wydarzenia, osoby zgromadzone pod muzeum mają jeść banany. Na 2 maja zaplanowano wydarzenie „Narodowe jedzenie bananów”.



W oświadczeniu Miziołek przypomniał, że Galeria Sztuki XX i XXI Wieku w MN „w obecnym kształcie istnieje od przeszło sześciu lat”. „Mając na uwadze fakt, że ogromna liczba wybitnych dzieł sztuki, zwłaszcza polskiej, znajduje się w magazynach, w jednym z punktów programu funkcjonowania MNW, przedłożonego w listopadzie 2018 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zobowiązałem się do wprowadzenia koncepcji wymiany dzieł eksponowanych w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku co pół roku, aby zapoznać publiczność z bogatymi zbiorami sztuki nowoczesnej MNW” – wyjaśnił.



Dodał, że „w ścisłej współpracy z pracownikami MNW, zajmującymi się sztuką współczesną, wypracowano koncepcję pokazu pt. »Widoczne Niewidoczne. Pokaz malarstwa XX w. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie«”. „Spośród kilku tysięcy dzieł sztuki wyselekcjonowanych zostało prawie 150 obiektów, głównie XX-wiecznego malarstwa polskiego, które w czerwcu br. zostaną udostępnione publiczności w przestrzeni dotychczasowej Galerii” – napisał dyrektor MNW.

Według Miziołka, zmiany zachodzące w tej przestrzeni to „realizacja podjętych zobowiązań i nowa, bardziej dynamiczna wizja funkcjonowania instytucji, a nie deprecjonowanie zbiorów MNW czy ich cenzurowanie”. „Dobrze jest mi znane miejsce prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry w polskiej sztuce. Misją MNW jest prezentowanie różnorodnych kierunków i postaw artystycznych, co w sytuacji bardzo ograniczonych warunków lokalowych powoduje, iż muszą następować kreatywne zmiany. Z respektem należnym każdemu obiektowi muzealnemu zarówno te prace, jak i inne, trafią na pewien czas do magazynu, by ustąpić miejsca innym” – podkreślił.



Dyrektor MNW podkreślił, że jego wypowiedź, cytowana w mediach, została opublikowana bez autoryzacji. „W sprawie reorganizacji Galerii Sztuki XX i XXI Wieku nie byłem wzywany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wszystkie decyzje podjąłem osobiście, po konsultacjach ze specjalistami zajmującymi się sztuką XX i XXI wieku. W związku z zaistniałą sytuacją podjąłem decyzję o dalszym eksponowaniu ww. dzieł do dnia rozpoczęcia prac rearanżacyjnych” – poinformował.



Do sprawy odniosło się w niedzielę ministerstwo kultury, które zapewniło, że nie domagało się usuwania żadnych dzieł z wystawy. „Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucją kultury zarządza dyrektor instytucji kultury” – napisano w oświadczeniu.

źródło: PAP, mnw.art.pl

MKiDN zaznaczyło, że za „całokształt działalności instytucji kultury odpowiedzialność ponosi jej dyrektor”. „Oznacza to również, że wbrew powszechnemu przekonaniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie kieruje bezpośrednio pracami i nie steruje polityką wystawienniczą ani repertuarową instytucji kultury. Należy to do wyłącznej kompetencji dyrektora instytucji, który odpowiada za kształt i przekaz prezentowanych ekspozycji” – dodano.