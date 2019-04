Swastyka na pomniku Pękniętego Serca. „Nie ma monitoringu”

Policja poszukuje sprawców znieważenia pomnika poświęconego Martyrologii Dzieci, który przypomina o działającym w Łodzi obozie hitlerowskim przeznaczonym dla polskich dzieci i młodzieży. Namalowano na nim swastykę i wypisano nazwisko jednego ze znanych sportowców.

Jak poinformował Radosław Gwis z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zgłoszenie o znieważeniu pomnika policjanci otrzymali w niedzielę. Wysłany na miejsce patrol potwierdził, że na monumencie namalowano swastykę i wypisano nazwisko znanego łódzkiego koszykarza.



Monument znajduje się w parku im. Szarych Szeregów. – Niestety nie ma w jego pobliżu monitoringu – mówi Gwis. Policjanci sprawdzają m.in. okoliczne ulice i firmy, które przy nich działają, a które mogą mieć zainstalowane kamery.



Sprawą zajmują się funkcjonariusze z V komisariatu. Prowadzą oni postępowanie ws. „znieważania pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby”. Grozi za to kara grzywny albo ograniczenia wolności.



Policja zwraca się do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia, o przekazywanie informacji. Można dzwonić pod numer telefonu 42 665 15 56.



Pomnik Martyrologii Dzieci, nazywany też pomnikiem Pękniętego Serca, odsłonięto w maju 1971 roku. Przypomina o działającym w Łodzi w latach 1942-1945 obozie hitlerowskim przeznaczonym dla polskich dzieci i młodzieży. Przez jedyny w Europie tego typu koncentracyjny obóz pracy przewinęło się kilkanaście tysięcy dzieci, w wieku od 2 do 16 lat, które były regularnie bite, głodzone i surowo karane.

źródło: pap

Ośmiometrowy monument przypomina pęknięte serce, do którego przytula się mały, chudy chłopczyk. W sercu widoczna jest pusta przestrzeń mająca kształt dziecka.