„Kocham Babią Górę - nie śmiecę”. Akcja przyrodników z parku narodowego

Akcję edukacyjną „Kocham Babią Górę – nie śmiecę” organizują w długi weekend majowy przyrodnicy z Babiogórskiego Parku Narodowego. Zdaniem jednego z nich, Macieja Mażula, chcą w ten sposób promować wśród turystów właściwe zachowania na szlakach i w parku.

– Pracownicy parku będą informowali turystów, m.in. powiedzą o problemie zaśmiecania Babiej Góry i pozostawianiu na niej fekaliów, a także jak należy zachować się na szlakach górskich oraz jak dbać o czystość w parkach narodowych i na terenach podlegających ochronie. Chcemy się przyczynić do zmiany świadomości ekologicznej turystów – powiedział Maciej Mażul.



Przyrodnik dodał, że tak proste zachowania, jak zabranie ze sobą papierka, pustej butelki plastikowej lub puszki, przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i sprawiają, że Babia Góra pozostaje piękna.



– Pracownicy od 1 do 5 maja na szlakach i przy wejściach do parku będą informowali o akcji. Turystom wręczą nalepki „Nie śmiecę”, zachęcając, by wzięli odpowiedzialność za stan szlaków. 1 maja w akcji wspomoże nas Ewa Wachowicz, którą będzie można spotkać na Przełęczy Krowiarki. Każdego dnia będą z nami ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. Poinformują o możliwych zagrożeniach w górach i jak bezpiecznie spędzić w nich czas. Będą apelowali m.in., aby nie rzucać kamieni ze szczytu. To jest nagminne, szczególnie wśród młodzieży, i bardzo niebezpieczne – powiedział Maciej Mażul.

#wieszwiecej Polub nas

Babiogórski Park Narodowy podczas akcji będzie promował również zasady idei etyki outdoorowej „leave no trace - nie pozostawiaj śladu”. – Mówią one, jak korzystać z zasobów oraz dobrodziejstw przyrody, by eliminować bądź minimalizować wszelkie szkody spowodowane naszą działalnością – dodał Mażul.



Główne przesłania to: zaplanuj, zanim wyruszysz, zostań na szlaku i biwakuj w udostępnionych do tego miejscach, zabierz swoje śmieci, zostaw wszystko w takim stanie, w jakim zastałeś, uważaj z ogniem, zachowaj dystans wobec dzikich zwierząt, a także - pamiętaj, że nie jesteś sam na szlaku.



Maciej Mażul dodał, że sprawa pozostawianych śmieci i nieczystości jest sporym problemem. Ostatnio sprzątali dolne partie góry. Na szczycie wciąż zalega śnieg. Śmieciami zapełnili dwie samochodowe przyczepy. – Widać było, że nie tylko turyści śmiecą, ale i mieszkańcy dorzucają swoje „cegiełki”. Zepsutej pralki lub opon raczej nikt nie będzie tu wiózł – zaznaczył.



Babiogórski Park Narodowy obejmuje okolice Babiej Góry (1725 m n.p.m.). W 1977 r. teren ten uznany został przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery.