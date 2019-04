Kandydatka Konfederacji broniła sowieckich pomników w Polsce i odwiedziła Krym

Zdjęcia z „Chirurgiem” w bazie motocyklowego gangu „Nocne Wilki”, żale po śmierci lidera donieckich separatystów „Giwiego”, obrona sowieckich pomników w Polsce na antenie rosyjskiej telewizji – pisze o aktywności kandydatki Konfederacji do PE Lilii Moshechkovej portal niezależna.pl.

Lilija Moshechkova znalazła się na listach Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 3, obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jak podkreśla portal, aktywność Moshechkovej „wzbudzać może wiele kontrowersji”.



„Już w grudniu 2014 r. obecna kandydatka Konfederacji była aktywną uczestniczką manifestacji przeciwko wizycie w Polsce prezydenta Ukrainy, Petro Poroszenki. Wśród flag m.in. Donieckiej Republiki Ludowej swoje apele wygłaszało kilku manifestantów, m.in. przebywający obecnie w areszcie lider prorosyjskiej partii Zmiana, Mateusz Piskorski” – czytamy.



„Lilija Moshechkova dość aktywnie angażowała się w sprawy Donbasu, m.in. w kontekście działań organizowanych przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Jednak jej sympatie wobec walczących stron może obrazować wpis, który w 2017 r. zamieściła na Facebooku, stanowiący swoiste »epitafium« dla Michaiła Tołstycha »Giwiego«, jednego z liderów donieckich separatystów” – pisze portal.



„08.02.2017 został zabity obrońca Donbasu Michail Tolstych – GIVI. Banderowcy nie pokonali go w walce a zabili, kiedy wypoczywał. Cały Donbas jest w żałobie. Pamiętamy i nie wybaczymy” – głosi przytoczony na stronie wpis Moshechkovej.

#wieszwiecej Polub nas

Jak podkreślono, Tołstych został już w lutym 2015 r. objęty sankcjami ze strony Rady Europejskiej za „rażące łamanie Konwencji Genewskich”, a w czerwcu 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy wystawiło za nim list gończy.



„Lilija Moshechkova gościła również na okupowanym przez Rosjan Krymie, gdzie towarzyszyła Januszowi Korwin-Mikkemu, który spotykał się z samozwańczymi władzami półwyspu. Było to niedługo po wyborach do polskiego parlamentu, gdzie Moshechkova kandydowała z list partii KORWiN w okręgu podlaskim – bezskutecznie” – czytamy.



Zgodnie z informacjami portalu w kwietniu 2016 r. Moshechkova zamieściła na swoim fanpage'u na Facebooku serię zdjęć z bazy rosyjskiej grupy motocyklowej „Nocne Wilki”, gdzie widać jej fotografie m.in. z liderem klubu, Aleksandrem Załdostanowem „Chirurgiem”. Moshechkova krytykowała decyzję o niewpuszczaniu „Nocnych Wilków” na terytorium Polski. „Nikt i nic nie powstrzyma Nocnych Wilków. Tylko 2 ale ile strachu przez to dla rządu Polski. Wstyd i hańba dla tego głupka który podpisał ten dokument” – czytamy w przytoczonym wpisie.



Portal informuje, że Lilija Moshechkova pojawiała się w „różnych programach realizowanych przez Pierwszy Kanał rosyjskiej telewizji oraz stację NTV, gdzie – jak można odnieść wrażenie – stanowić miała »polski głos w sprawie«”. „W jednym z nich otwarcie broniła sprawy sowieckich pomników w Polsce, jasno deklarując, że nie powinny być one usuwane” – czytamy.



Portalowi nie udało się uzyskać komentarza Moshechkovej.



Kilka dni temu wypłynęła sprawa współpracy innego kandydata Konfederacji. Profesor Włodzimierz Osadczy współpracował z Ludmiłą Kozłowską w Fundacji „Dialog na Rzecz Rozwoju” z Lublina.





>