Sasin o propozycji Macrona dot. ministrefy Schengen. „Chce odciągnąć uwagę od sytuacji we Francji”

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin skrytykował propozycję francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona stworzenia ministrefy Schengen. Strefa ta miałaby być odpowiedzią na brak akceptacji części krajów unijnych, w tym Polski, dla polityki migracyjnej UE.

Gość radiowej Jedynki powiedział, że nigdzie w traktatach nie zapisano zasad podziału uchodźców i że Emmanuel Macron chce swoimi wypowiedziami odciągnąć uwagę od spraw wewnętrznych Francji.



„Prezydent Macron, jeśli chodzi o poparcie społeczne, upadł tak nisko, jak chyba żaden prezydent Francji w historii, więc próbuje od tych problemów odwrócić uwagę. Dlatego być może kieruje ją na problemy międzynarodowe” – powiedział Jacek Sasin.



„Myślę, że pobrzmiewa w tej wypowiedzi również coś, co jest typowe dla elit francuskich, czyli przekonanie, że Polska i inne kraje Europy Środkowej są wciąż państwami drugiej kategorii w UE. Przypomnijmy tu wypowiedź niegdysiejszego prezydenta Chiraca, który powiedział, że Polska straciła szansę, by siedzieć cicho. Myślę, że nad Sekwaną nie podoba się to, że Polska prowadzi politykę podmiotową” – dodał.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja.

