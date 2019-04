Sąd: Akta Roberta Biedronia ws. pobicia nie do odtworzenia

Akta sprawy Roberta Biedronia sprzed prawie 20 lat zaginęły w Sądzie Rejonowym w Krośnie. – Fakt zaginięcia został ujawniony w czerwcu 2013 r. W związku z tym rozważałem ich odtworzenie – mówi „Rzeczpospolitej” prezes tamtejszego sądu Krzysztof Szmidt. Dodaje też, że odtworzenie tych akt nie będzie możliwe z urzędu, gdyż nie zachodzą ku temu przesłanki prawne.

Jak informowały przed dwoma tygodniami media – „Gazeta Warszawska” i „Super Express” – na jaw wyszła bulwersująca sprawa lidera Wiosny Roberta Biedronia. 19 lat temu jego matka, Helena Biedroń, oskarżyła go o to, że znęcał się nad nią i swoim młodszym o 6 lat bratem Krzysztofem, w związku z czym spotkali się w sądzie. Prokuratura postawiła mu zarzuty z art. 157 i art. 207 kodeksu karnego dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu i znęcania się nad matką oraz bratem, za co groziło nawet pięć lat więzienia.



Jednak w trakcie procesu między Biedroniem a jego matką doszło do porozumienia. Jego matka oświadczyła, że wybacza mu winy i nie chce, by wyciągnięto wobec niego konsekwencje prawne.



Po kilkunastu latach – w 2013 r. – z Sądu Rejonowego w Krośnie zniknęły akta sprawy Biedronia. Jak poinformował prezes tamtejszego sądu, o tym, że akta zaginęły, dowiedziano się po tym, jak jeden z dziennikarzy zwrócił się o wyrażenie zgody na dostęp do nich.



– W związku z tym rozważałem ich odtworzenie – wskazuje prezes krośnieńskiego sądu Krzysztof Szmidt. Stwierdza też, że niemożliwe będzie jednak odtworzenie tych akt z urzędu, gdyż nie zachodzą ku temu przesłanki.

„Dyspozycja art. 161 kodeksu karnego stanowi, że jeżeli zaginęły akta sprawy prawomocnie zakończonej, odtworzenie nastąpi w częściach niezbędnych do wykonywania orzeczenia, wznowienia postępowania, przeprowadzenia postępowania w trybie kasacji albo urzeczywistnienia innych uzasadnionych interesów stron” – czytamy w artykule. Jednak w opinii sędziego Szmidta żadna z tych przesłanek nie zachodzi w tej sprawie.