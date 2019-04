Szaleńcza narracja: „krwawi buddyści” i „czciciele Wielkanocy” [OPINIA]

Wielkanocny zamach na Sri Lance pokazał dwie rzeczy. Po pierwsze – Państwo Islamskie żyje w umysłach milionów swoich zwolenników i będzie ich inspirować do następnych zamachów. Jest to ostrzeżenie w szczególności dla Europy. Po drugie, hipokryzja politpoprawnościowa ma się równie dobrze, co ideologia dżihadystyczna.

Ignorowanie informacji o dżihadystach



O tym, że za zamachem stoją dżihadyści, prawdopodobnie Państwo Islamskie, wiadomo było już w niedzielny poranek wielkanocny. Dane personalne dwóch spośród dziewięciu terrorystów podały media indyjskie i nazwiska te nie budziły wątpliwości co do wyznawanej przez nich religii. Jednym z nich był Zahran Haszim, lider islamistycznej organizacji ze Sri Lanki National Thowheeth Jama'ath, który wysadził się w hotelu Shangri-La w Colombo. Również nazwa tej radykalnej organizacji pojawiła się w mediach indyjskich.



Większość mediów światowych całkowicie zignorowała jednak te doniesienia, zachowując się tak jakby ich nie było. W wielu doniesieniach nawet w niedzielę wieczorem podawano, że brak jest jakichkolwiek informacji co do tożsamości i motywów sprawców. Niektórzy jednak szli dalej i próbowali na siłę wskazywać jako możliwych sprawców tego ataku Tamilskie Tygrysy, buddystów czy nawet wywiad Indii.

Sri Lanka rzeczywiście ma złożoną strukturę etniczno-religijną i wieloletnie doświadczenie walki z tamilskimi separatystami, którzy nie stronili od zamachów terrorystycznych, w tym samobójczych. Tamilskie Tygrysy zaprzestały jednak swojej działalności w 2009 r. i trudno byłoby pojąć, po co mieliby wznawiać ją akurat w Wielkanoc, skoro ich wrogami byli buddyjscy Syngalezi, a nie chrześcijanie, którzy w większości też są Tamilami. Równie absurdalne było sugerowanie, że to robota rządzących buddyjskich Syngalezów, chcących rzekomo w ten sposób skłócić mniejszości religijne chrześcijan i muzułmanów. Tylko po co w takim razie atakowaliby hotele, podcinając ważną gałąź lankijskiej gospodarki?

Buddofobiczny Szostkiewicz



Najbardziej absurdalne było jednak kierowanie podejrzeń w stronę Indii, które rzekomo miały zlecić ten zamach po to, by turyści zamiast na Sri Lankę przyjeżdżali do Indii. Zwłaszcza, że to właśnie Indie dziesięć dni przed Wielkanocą przekazały Sri Lance ostrzeżenie o planowanym ataku terrorystycznym. O tym również informowały już w wielkanocny poranek media indyjskie, wymieniając przy tym nazwę organizacji stojącej za tym planem: National Thowheeth Jama'ath.



Wszystkie informacje indyjskich mediów potwierdziły się. Ale to i tak nie przeszkodziło niektórym w forsowaniu swoich teorii z maniakalnym wręcz uporem. Adam Szostkiewicz na portalu tygodnika „Polityka” opublikował artykuł na temat tego zamachu, którego tytuł jednoznacznie wskazywał winnych: „Krwawe oblicza buddyzmu”.



Można jedynie sobie wyobrazić, co by było, gdyby po jakimś ataku terrorystycznym ktoś napisał artykuł „Krwawe oblicze islamu”, a okazałoby się później, że za zamachem tym nie stali muzułmanie. Piewcy politycznej poprawności przez wiele dni rozwodziliby się nad szkodliwością takiej stygmatyzacji muzułmanów, rasizmem, islamofobią, etc., etc. Po każdym zamachu dokonanym przez dżihadystów związanych z Państwem Islamskim jak mantrę powtarzano, że „motywy nie są znane”, a jakiekolwiek łączenie tych zamachów z islamem było przez nurt politpoprawny przyjmowane z oburzeniem jako przejaw rasizmu.







Globalny zasięg ideologii Państwa Islamskiego



Gwoli ścisłości: nie uważam, by ogół muzułmanów był odpowiedzialny za dżihadystyczne zamachy, zwłaszcza te organizowane przez Państwo Islamskie. Warto pamiętać, że to przede wszystkim muzułmanie zniszczyli wymiar terytorialno-militarny tej organizacji. Ale nie można udawać, że Państwo Islamskie nie ma nic wspólnego z muzułmanami. Ponadto brak transparentności, ukrywanie zbyt jednoznacznie brzmiących imion sprawców i inne politpoprawnościowe zabiegi nie służą zwalczaniu stereotypów, ale szerzeniu teorii spiskowych i utracie zaufania do mainstreamowych mediów.



Państwo Islamskie to nie garstka psychopatów. To ideologia, która porwała miliony ludzi na całym świecie, inspirując ich do mordów, zamachów, terroru. Warto podkreślić, że to ideologia, a nie religia, niemniej równocześnie faktem jest, że wszyscy zwolennicy Państwa Islamskiego są tego samego wyznania religijnego. I nie jest to bynajmniej buddyzm.



Ciekawym zjawiskiem jest przy tym to, że dla tych samych politpoprawnych tropicieli rasizmu, dla których stygmatyzacja muzułmanów jest skandalem, snucie wziętych z księżyca dywagacji o krwawych buddystach w kontekście zamachu na Sri Lance jest jak najbardziej w porządku. Żaden liberalny publicysta, żadna Monika Olejnik czy Tomasz Lis, nie zagrzmieli wyrażając potępienie wobec takiego „rasistowskiego” ataku na buddystów.

Muzułmanie zabijają muzułmanów



Po zamachu na Sri Lance pojawiły się też artykuły sugerujące, że „prawica wykorzystuje zamachy” by głosić, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupa na świecie, podczas gdy „najwięcej ofiar zamachów terrorystycznych to muzułmanie”. Tyle, że chrześcijanie naprawdę są najbardziej prześladowani. Natomiast druga część tej tezy to poniekąd prawda, tylko że jest w tym jedno niedopowiedzenie – ci muzułmanie giną w zamachach dokonywanych nie przez chrześcijan czy buddystów, nie przez hinduistów czy jazydów, ale przez innych muzułmanów.



A Chrischurch? Wszak po tym zamachu zabrzmiał donośny głos, że największym zagrożeniem terrorystycznym są „biali suprematyści”. Jak wiadomo, „biały suprematysta” to zapewne chrześcijanin, a że Brenton Tarrant, zamachowiec z Christchurch, akurat chrześcijaninem nie był, to nieistotny szczegół.



Środowiska antyrasistowskie nie były oczywiście jedynymi, których martwiło rosnące zagrożenie „białym suprematyzmem”. Grzmiał też niestrudzony „pretendent do pokojowego Nobla” Erdogan, grzmiała też znana z „obiektywizmu” telewizja Al Jazeera. Najpiękniejsze było to, gdy w przeddzień ataku na Sri Lance Al Jazeera pokazała, jak tłum Pakistańczyków na jednym z miejscowych stadionów tworzy żywą mozaiką ze słowami „Islam – Peace”, islam to pokój. I zaraz pomyślałem o Asii Bibi oraz przypomniałem sobie obrazy Pakistańczyków z wściekle wykrzywionymi gębami, protestujących przeciwko uwolnieniu jej i domagających się by ta biedna kobieta, której jedyną winą było to, że będąc chrześcijanką, chciała napić się wody ze studni, została powieszona.



Tajemniczy „czciciele Wielkanocy”



Zamach w Christchurch był oczywiście godny potępienia i nie ma znaczenia, czy niewinne ofiary terroryzmu są muzułmanami, chrześcijanami, czy też jeszcze kimś innym. Tylko, że po atakach na Sri Lance żaden przywódca chrześcijańskiego państwa nie wykorzystywał tego zamachu w taki sposób, jak atak w Christchurch był eksploatowany przez Erdogana. Nikt nie wykrzykiwał oskarżeń pod adresem krajów muzułmańskich. Wręcz przeciwnie, by nie sugerować, że to chrześcijanie byli celem ataku wielu światowych przywódców wymyśliło sobie, że ofiarami byli jacyś tajemniczy „czciciele Wielkanocy”.



Państwo Islamskie ogłosiło, że atak na Sri Lance był „zemstą za Christchurch”. Niestety wiele mediów powielało bezkrytycznie ten propagandowy zabieg terrorystów. Wiadomo już, że zamach planowany był znacznie wcześniej, ale takie wyjaśnienie jest bardzo sprytnym zagraniem. Nieważne, ile zamachów terrorystycznych dżihadyści zorganizowali przed Christchurch. Wszak np. Erdogan czy Al Jazeera wmawiali przez wiele tygodni milionom muzułmanów, że to oni są stale atakowani przez rasistowsko-islamofobiczno-chrześcijanską Europę. No więc Państwo Islamskie przekuło słowa w czyn, „broniąc” świat islamu przed tym „krwiożerczym” wrogiem.

Wielkanoc wybrana nieprzypadkowo



W zamachu na Sri Lance kluczowe było to, że został on przeprowadzony w Wielkanoc. Miało to podwójne znaczenie. Po pierwsze, dla Państwa Islamskiego Wielkanoc symbolizuje największe w ich mniemaniu bluźnierstwo: zmartwychwstanie Jezusa jako Boga. Jest to więc również przesłanie do świata islamu i próba ponownego rozniecenia konfliktu jako globalnej wojny muzułmanów ze światem chrześcijańskim, do którego zalicza się cały, niekoniecznie chrześcijański Zachód, jak i nie mający nic wspólnego z Zachodem chrześcijanin ze Sri Lanki. Po drugie, uderzenie w Wielkanoc spotęgowało przekaz propagandowy, pokazując, że mimo utraty terytorium w Syrii Państwo Islamskie wciąż żyje i jest gotowe do walki.



Wiele wskazuje na to, że w organizacji zamachu na Sri Lance brali udział dżihadyści z tego kraju, którzy wyjechali do walki w Syrii i następnie wrócili do swojego kraju. Były to przy tym osoby dobrze sytuowane, z wpływowych rodzin, co również przeczy tezom, że zamachy są jakoby odpowiedzią na marginalizację, wykluczenie czy jakieś prześladowanie. Być może to właśnie układy Mohammada Yusufa Ibrahima, ojca trzech zamachowców, spowodowały, że zignorowano ostrzeżenia wywiadu indyjskiego.



Warto przy tym pamiętać, że ocenia się, że ze Sri Lanki do Państwa Islamskiego wyjechały 32 osoby, a z Europy około 5 tys. Co najmniej kilkuset już wróciło i tylko niewielki ich odsetek siedzi w więzieniu. Państwo Islamskie wkrótce będzie chciało znów uderzyć – i to nie będzie znów Sri Lanka.