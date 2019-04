Sprawa zamku w Puszczy Noteckiej. Wyniki kontroli już we wtorek

Do wtorku będzie wiadomo, czy 14-piętrowy zamek, postawiony w Stobnicy na skraju Puszczy Noteckiej, został wybudowany legalnie. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zlecił kontrolę w tej sprawie. Przeprowadzi ją Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Budowa prowadzona jest w Stobnicy na obszarze objętym ochroną przyrody Natura 2000. Zezwolenie na budowę 14-kondygnacyjnego zamku z fosą wydał w 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jak się okazało, postępowanie środowiskowe nie zawierało pełnych informacji. – W dokumentacji złożonej przez inwestora wynika, iż powierzchnia zabudowy obiektu powinna wynieść mniej niż dwa hektary, a tymczasem wynosi około dwóch i pół hektara – wskazywał minister środowiska Henryk Kowalczyk.



Jak zapowiedział Jacek Przygocki z poznańskiej dyrekcji ochrony środowiska, wyniki postępowania będą na pewno zaprezentowane w terminie. – Wszystkie dokumenty mamy zebrane, Regionalny Dyrektor wyniki kontroli przedstawi na pewno do trzydziestego kwietnia. Tym razem nie ma mowy o zmianie terminu – podkreślił Jacek Przygocki.



Wznowione postępowanie trwa od października ubiegłego roku. Wyniki kontroli miały zostać zaprezentowane 11 marca, ale końcowy termin został przedłużony ze względu na trwające wówczas wyjaśnienia inwestora budowy. Jest nim firma D.J.T. Ojciec właściciela spółki był prezesem Fundacji Fauna Polska, która wydała decyzję środowiskową dla tej budowy. Raport oddziaływania na środowisko przygotował wraz z innymi naukowcami należącymi do tej fundacji profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wcześniej profesor sporządził prognozę oddziaływania dla urzędu gminy Oborniki. Za sprawą tego dokumentu rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod inwestycję. Inspekcja Nadzoru Budowlanego nie ma sobie nic do zarzucenia.



Sprawą zajmuje się prokuratura oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.





