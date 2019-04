Mularczyk o Fundacji Otwarty Dialog: Nasze państwo jest za słabe wobec agentury wpływu

– Ta fundacja bardzo często rozsyłała do parlamentarzystów wnioski o pomoc w różnego rodzaju sprawach, gdzie chodziło o ochronę praw człowieka, różnych dysydentów w różnych krajach. Wielu parlamentarzystów angażowało się w sprawy dot. obrony dziennikarzy czy polityków, którzy byli szykanowani. To był sposób „legendowania” tej fundacji – stwierdził w programie „Strefa starcia” poseł Arkadiusz Mularczyk, komentując najnowsze doniesienia dot. Fundacji Otwarty Dialog.

– To, co napisał Kramek (przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog – dop. red.), było po prostu harmonogramem, co należy zrobić, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, a to samo działo się przecież na Ukrainie, (...) myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nasze państwo jest za słabe wobec różnego rodzaju podmiotów czy agentury wpływu, która może przez wiele, wiele miesięcy czy lat budować swoją pozycję czy wpływy i później uderzyć w odpowiednim momencie – dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

#wieszwiecej Polub nas