Prof. Dudek: Sytuacja gospodarcza główną przyczyną dobrych notowań PiS

– Przyczyn jest pewnie kilka, ale główną jest sytuacja gospodarcza – stwierdził w programie „Strefa starcia” prof. Antoni Dudek spytany o to, dlaczego sondaże niezmiennie pokazują wysokie poparcie dla rządzącego PiS. – Polska jest w kolejnym roku koniunktury gospodarczej, wpływy do budżetu są bardzo znaczące. Polityka społeczna jest rozbudowywana, więc wielu ludziom się to podoba – dodał politolog.

Z ostatnich sondaży wynika, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje przewagę i może liczyć na poparcie ok. 41 proc. wyborców. Z kolei według sondaży, które pokazują rozkład sił politycznych w polskim parlamencie wynika, że ok., 43 proc. badanych zamierza oddać swój głos w jesiennych wyborach na partię rządząca.

