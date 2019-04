Wzrośnie napięcie pomiędzy USA i Chinami. Dwa niszczyciele w Cieśninie Tajwańskiej

Dwa amerykańskie okręty wojenne przepłynęły w niedzielę przez Cieśninę Tajwańską – poinformował Reuters, powołując się na dowództwo armii USA. Według agencji może to spowodować wzrost napięć między Stanami Zjednoczonymi i Chinami – krajami prowadzącymi wojnę handlową.

Dwa okręty to niszczyciele „William P. Lawrence” i „Stethem”. Ich obecność w cieśninie, zdaniem Reutera, może być odebrana jako gest wsparcia przez Tajwan, którego relacje z Chinami także od pewnego czasu pogarszają się.



„Przejście okrętów przez Cieśninę Tajwańską pokazuje zaangażowanie USA w wolny i otwarty Indo-Pacyfik” – brzmi oświadczenie dowództwa amerykańskiej floty pacyficznej. Reuters podkreśla, że dodatkowo może to być gest solidarności w Tajwanem, któremu USA od 2010 roku sprzedały broń o wartości 15 mld dol.



Agencja podkreśla, że Chiny sprzeciwiają się takim manewrom, bowiem Tajwan postrzegają jako krnąbrną prowincję „jednych Chin” i „świętego terytorium chińskiego”. Pekin kilka dni temu zaprotestował przeciwko niedawnemu rejsowi francuskiego okrętu wojennego przez Cieśninę Tajwańską i określił to jako „nielegalne”.



Cieśnina Tajwańska liczy w najwęższym miejscu 130 kilometrów szerokości.





