Nie żyje były senator Richard Lugar. Walczył o świat bez broni atomowej

Były amerykański senator Richard Lugar, znany orędownik nierozprzestrzeniania broni jądrowej, zmarł w niedzielę w szpitalu w stanie Wirginia w wieku 87 lat – poinformowała mająca swą siedzibę w Waszyngtonie pozarządowa organizacja Centrum Lugara.

Przyczyną zgonu były komplikacje spowodowane rzadkim schorzeniem nerwów obwodowych – przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną (CIDP).



Należący do umiarkowanej frakcji Partii Republikańskiej Lugar zasiadał w Senacie od 1977 do 2013 roku jako przedstawiciel stanu Indiana. Szanse na siódmą kadencję utracił w 2012 roku, gdy stanowa konwencja republikańska opowiedziała się wyraźną większością głosów za jego konkurentem, związanym z konserwatywnym ruchem Tea Party, Richardem Mourdockiem. Ten jednak został pokonany w wyborach przez Demokratę Josepha Donnelly'ego.



W latach 1987-1995 i 2003-2007 Lugar stał na czele senackiej komisji spraw zagranicznych, a w roku 1996 bezskutecznie ubiegał się o nominację Republikanów na kandydata w wyborach prezydenckich, którym ostatecznie został Robert Dole.



Największym osiągnięciem politycznym Lugara było doprowadzenie w 1991 roku wraz z demokratycznym senatorem Samem Nunnem do przyjęcia przez Kongres USA Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń (CTR), zwanego popularnie ustawą Nunna-Lugara. W ramach CTR Rosja i inne kraje byłego ZSRR, w których po jego rozpadzie pozostała broń masowego rażenia, otrzymały znaczną pomoc w likwidowaniu tych arsenałów.



W latach 1991-2012 beneficjentom programu – Rosji, Ukrainie, Gruzji, Azerbejdżanowi, Białorusi, Uzbekistanowi i Kazachstanowi – udzielono wsparcia technicznego i finansowego łącznej wartości blisko 8,8 mld dolarów. Efektem było między innymi zezłomowanie 537 międzykontynentalnych pocisków balistycznych, 128 bombowców oraz 27 atomowych okrętów podwodnych, jak też przerobienie przez Rosję zdemontowanych bojowych ładunków jądrowych na zakupione później przez USA paliwo reaktorowe.



CTR zapewnił Ukrainie, Białorusi i Kazachstanowi status państw wolnych od broni nuklearnej.





