Grzegorza Schetyny język miłości [OPINIA]

Jeszcze świeżo w pamięci mam oskarżenia opozycji politycznej, kierowane pod adresem PiS oraz mediów publicznych, po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza. – Zabiła go nienawiść, która sączyła się nieustannie z telewizji publicznej i mediów prawicowych – twierdziła opozycja. Jednocześnie głośno apelowała o powstrzymanie języka nienawiści i fali hejtu zewsząd płynącej.

Trzeźwi publicyści od początku nie wierzyli w wezwania do złagodzenia języka debaty publicznej oraz powstrzymania się od fałszywych oskarżeń politycznych rywali. Trafnie przewidywali, że zbliżający się okres kampanii wyborczych przyniesie efekt odwrotny. Zamiast złagodzenia języka sporów politycznych, nastąpi wzrost jego brutalności i zwiększenie siły nienawiści we wzajemnym obrzucaniu się błotem.



Mimo tych pesymistycznych przewidywań nie sądziłem, że kaliber kłamstw i stopień absurdów, wprowadzanych w obieg życia politycznego, przewyższy dotychczasowy poziom politycznego zafałszowania, a wręcz ludzkiego zdeprawowania, z jakim się spotykaliśmy przed tragicznym wydarzeniem w Gdańsku.



Obserwując od kilku miesięcy „korespondencyjne” pojedynki dwóch głównych rywali politycznych – PiS oraz PO – głównie podczas przedwyborczych konwencji obozu rządzącego Koalicji Europejskiej, widoczna jest znaczna nierównowaga w intensywności oskarżeń obydwu rywali. Pod tym względem wprawdzie sytuacja nie jest zero-jedynkowa, ale debata polityczna Platformy swoją skalą kłamstw nie zna żadnych hamulców, a realna rzeczywistość w niej nie istnieje, z uporczywie forowanym polexitem jako skrywanym przed opinią publiczną strategicznym celem obozu rządzącego.



Ktoś może zarzucić mi, że przypominam fanatycznego kibica piłkarskiego, który podczas meczu jego drużyny w wykrzywiony sposób widzi nieczyste zagrania, jakie co pewien czas stosują zawodnicy obydwu zespołów. W jego oczach faule graczy konkurencyjnej drużyny nabierają wyolbrzymionych i niebezpiecznych rozmiarów. I powinny być srodze ukarane. Jednakże podobne nieczyste zagrania „swojej” drużyny traktuje jako przypadkowe, niezamierzone faule, które w związku z tym nie zasługują na surowe kary.





PiS także wypomina najróżniejsze grzechy i grzeszki Platformy Obywatelskiej, najczęściej nawiązując do okresu ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Czasami także do spraw aktualnych, np. forsowania pomysłu przyspieszenia wprowadzenia na miejsce złotówki waluty euro czy ostatnio opowiedzenia się w Brukseli przez wielu europosłów PO za przyjęciem dyrektywy ACTA 2.



Różnica między obydwoma obozami sprowadza się nie tylko do liczby zarzutów i oskarżeń, w czym góruje Platforma Obywatelska. Jak już dawno zauważono, wobec braku jakiegokolwiek pozytywnego programu politycznego jedyną racją, zarazem funkcją oraz sposobem istnienia PO w przestrzeni publicznej, są nieustające ataki na PiS. Partia Kaczyńskiego nie musi szukać swojej racji istnienia w krytyce opozycji. Posiada dostatecznie bogaty program spraw realizowanych i zamierzonych. To sprawy związane z programem niemal całkowicie wypełniają treść wystąpień i dyskusji podczas konwencji przedwyborczych.



Jest jednak druga, kluczowa różnica między obydwoma obozami. Sprawia ona, że PiS zyskuje ogromną przewagę merytoryczną, jeśli idzie o wiarygodność, a tym samym wartość wytykanych Platformie słabości w rządzeniu państwem. Platforma Obywatelska, w tym jej szef Grzegorz Schetyna, w swojej krytyce PiS poruszają się w nieistniejącej rzeczywistości.



Niezbyt daleko odbiegnę od właściwej oceny tej krytyki, kiedy powiem, że żywi się ona sprawami ze świata absurdu. Tak daleko idące zniekształcenie tej krytyki, że traci ona kontakt z rzeczywistością, zdaniem niektórych odbiorców jest świadomym zabiegiem Grzegorza Schetyny. Wychodzi on z założenia, że zwolennicy Platformy, a tym samym przeciwnicy PiS, uwierzą w największą bzdurę. Gotowi są przyjąć za prawdę największe i najbardziej oczywiste kłamstwa.



Wszystko, co do tej pory powiedziałem, można by częściowo zbagatelizować, gdyby nie rzecz fundamentalna. Ten świat fałszów i absurdów serwowanych przez liderów PO buduje nienawiść wobec PiS, jego członków i sympatyków.





W kłamstwach Platformy PiS i jego politycy przedstawiani są jako zdegenerowana grupa, która dzięki władzy dokonuje dewastacji Polski. To nie tylko nieudacznicy, nieumiejący rządzić, ale oszuści, hipokryci, ludzie ślepi na potrzeby Polaków. Oglądają Polskę zza firanek limuzyn, którym drogę ustępować muszą samochody policyjne, karetki pogotowania. Brakuje mi tylko w tym indeksie straży pożarnej jadącej do palącego się domu. Mówiąc nieco ironicznie – nie traćmy nadziei. Być może już na następnej konwencji KE pojawi się i straż pożarna, przepuszczająca ministrów rządu PiS, jadących na weekend nad morze.



Zamiast ironicznej fikcji przytoczę jeden z prawdziwych, wyrafinowanych żartów Grzegorza Schetyny z ostatniej konwencji. Zapewne większość czytelników pamięta modny z początków lat 90. dowcip: Czym się charakteryzuje polski kapitalizm? Pierwszy milion trzeba ukraść.



Oto aktualna przeróbka Schetyny: „Jak zarobić pierwszy milion? Zapisać się do PiS-u”. Właściwie już to mogłoby wystarczyć, by skierować do sądu wniosek o ukaranie Schetyny.



Są jednak i inne kwiatki w jego przemówieniu. Przypomnę najpierw fakty. Były nauczyciel szkoły specjalnej w Zabrzu blisko trzy lata temu swoje koleżanki, które ubrane na czarno solidaryzowały się z uczestniczkami słynnego czarnego marszu w 2016 roku, na specjalnie przygotowanym fotograficznym montażu porównał do hitlerowców. W styczniu tego roku przez sąd w Katowicach za tę skandaliczną analogię został ukarany potężną grzywną. W 2017 roku okazał się w dodatku drobnym złodziejaszkiem i został zwolniony z pracy w szkole.



Schetyna tamten przypadek przekuł na oskarżenie wobec obecnie rządzących: „Szukacie hitlerowców wśród nauczycieli, a nie widzicie neofaszystów pod własnym nosem? To niegodne, ale niebawem to się skończy”.



Za ten fragment, na miejscu rządu, już na absolutnie serio rozważyłbym, czy Schetynie nie należy wytoczyć procesu.



Niechby z aresztu albo z kancelarii komornika nawoływał do zaprzestania języka nienawiści, tak jak to robił od połowy stycznia tego roku.

