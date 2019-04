Europejski podatnik sfinansuje walkę z niepokornymi państwami? „Sukces” PO w europarlamencie

Staraniem europosłów Platformy Obywatelskiej w kwietniu w Parlamencie Europejskim przegłosowano program „Prawa i Wartości” na lata 2021-27. Projekt budzi wiele kontrowersji, ponieważ m.in. daje narzędzia do bezpośredniej ingerencji Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Bruksela będzie mogła bezpośrednio dotować organizacje, które według niej „bronią demokracji” w danym kraju.

Na projekt „Prawa i Wartości” mają być przeznaczone 2 mld euro. Jak poinformował Michał Boni (europoseł PO), oprócz zwiększenia wsparcia finansowego program zakłada wyodrębnienie filaru wartości unijnych z budżetem 850 mln euro dla organizacji działających lokalnie i regionalnie, uproszczenie procedur dostępu do środków, stworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 5 proc. rocznego planu, a także wprowadzenie zasady bezstronności przy tworzeniu punktów kontaktowych.



Zgodnie z nowym rozporządzeniem, jak informuje europoseł PO, Bruksela ma finansować działalność na rzecz tzw. praworządności i niezawisłości sądów.



Eurokraci nie będą potrzebowali obiektywnego potwierdzenia rzekomego faktu łamania praworządności. Jak mówił Boni, wystarczy wszczęcie procedury z art. 7 - decyzja Komisji Europejskiej, by zainicjować „szybką ścieżkę wsparcia organizacji obywatelskich” przewidzianą dla krajów, w których „dochodzi do łamania reguł praworządności i demokracji”.

1/ UWAGA! PO rękami Michała Boniego realizuje kolejne etap programu #UlicaiZagranicaPlus. Wywalczyli w Parlamencie Europejskim 2 miliardy euro na finansowanie takich organizacji jak KOD czy Fundacja Otwarty Dialog oraz inne promujące np. wprowadzanie kart LGBT. pic.twitter.com/QYEazJgwbm — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 28 kwietnia 2019

3/ Jeśli Komisja Europejska rozpocznie spór z państwem członkowskim będzie mogła bardzo szybko przeznaczyć na organizacje polityczne działające w tym kraju, oczywiście będzie to opozycja do rządu tego państwa członkowskiego. pic.twitter.com/lBoZngyyEb — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 28 kwietnia 2019

Z wypowiedzi polityka PO wynika, że Bruksela będzie zakładała tzw. krajowe punkty kontaktowe, służące do prowadzenia działań organizacji „demokratycznych”. Punkty te nie będą podporządkowane władzom państwa, na terenie którego działają, organa tego państwa nie będą mogły ingerować w ich działania.W powoływaniu tych punktów będą mogły uczestniczyć władze państw, co do których Bruksela uzna, że, jak się wyraził Boni, „nie ma kłopotów”. Jeśli „będzie problem” – władze kraju zostaną całkowicie pominięte.

Kandydat PiS do europarlamentu Sebastian Kaleta, który upublicznił nagranie wypowiedzi Michała Boniego, opublikował również fragment nowego rozporządzenia.

5/ Dokument umożliwiający finansowanie opozycji w Polsce został przyjęty głosami PO 19 kwietnia 2019 roku. Oprócz polityki jest tam tez walka o społeczność LGBT, które mają być finansowane w taki sam sposób jak organizacje typu KOD. Co to jest interfobia? pic.twitter.com/ujyn6lIN34 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 28 kwietnia 2019

#wieszwiecej Polub nas

Nowy Parlament Europejski



Pomimo zatwierdzenia projektu przez PE jego ewentualne wdrożenie zostanie przesunięte na kolejną kadencję, ponieważ zatwierdzone środki będą musiały być uwzględnione w nowym budżecie UE. Kolejną przeszkodą jego realizacji może być też konieczność jego zaakceptowania przez kraje członkowskie.