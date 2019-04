Zmarł Karol Modzelewski

Historyk mediewista, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, kawaler Orderu Orła Białego prof. Karol Modzelewski zmarł w niedzielę 28 kwietnia w Warszawie – poinformował w niedzielę wieczorem portal oko.press.

Modzelewski urodził się w Moskwie w 1937 r. W 1964 r. był wraz z Jackiem Kuroniem inicjatorem listu otwartego do partii, w którym krytykowano linię PZPR, a w 1968 r. jednym z inicjatorów demonstracji na Uniwersytecie Warszawskim. Od listopada 1980 do kwietnia 1981 był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Był autorem pomysłu przyjęcia przez związek jego nazwy „Solidarność”. W latach PRL był kilkakrotnie więziony.



Sprawował również mandat senatora I kadencji w latach 1989-1991. Startował wówczas w województwie wrocławskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Na początku lat 90. współtworzył Solidarność Pracy, następnie Unię Pracy. W 2005 r. wszedł w skład komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich.



Po upadku PRL pracował jako profesor kolejno Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1992-1994 i Uniwersytetu Warszawskiego od 1994 r. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezesem w latach 2007-2010. Jego działalność naukowa skupiona była wokół problemów średniowiecza. Modzelewski był autorem m.in. monografii „Barbarzyńska Europa” dotyczącej powstawania tożsamości europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich, za którą otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Za autobiografię „Zajeździmy Kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” otrzymał Nagrodę Literacką „Nike”. Była to ostatnia książka Modzelewskiego, w której poruszył wątki działalności ideowej i politycznej oraz krytykował sposób przeprowadzenia transformacji ustrojowej w Polsce.



Karol Modzelewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego i Legię Honorową V klasy.

#wieszwiecej Polub nas