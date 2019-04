Mieli prowadzić pociąg dużych prędkości przez cały kraj. Już przed odjazdem byli pijani

Na dworcu w Brescii na północy Włoch niemal w ostatniej chwili odwołano kurs pociągu dużych prędkości przez cały kraj do Neapolu na południu, bo maszyniści składu byli pijani. Dyrekcja kolei twierdzi, że to pierwsze takie zdarzenie.

Pociąg Frecciarossa (Czerwona Strzała), który osiąga prędkość do 300 kilometrów na godzinę, miał odjechać z Brescii wcześnie rano w niedzielę. Jednak policja kolejowa została zawiadomiona przez kierownika pociągu, że obaj maszyniści są pod wpływem alkoholu.



Kurs do Neapolu odwołano, a ponad 60 pasażerów musiało opuścić skład i przesiąść się do lokalnego pociągu, który zawiózł ich najpierw do Mediolanu. Tam wsiedli do następnego szybkiego składu.



Policja poinformowała, że prowadzi postępowanie w sprawie tego zdarzenia. Dyrekcja firmy Trenitalia zapowiedziała, że zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich możliwych kroków dyscyplinarnych wobec maszynistów.

źródło: pap

Trenitalia to przewoźnik należący do grupy kapitałowej włoskich kolei państwowych. Podróż z Brescii do Neapolu przez Mediolan (ok. 830 km) zajmuje pociągiem Frecciarossa około 5 godz. i 15 minut.