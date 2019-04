Warszawski powstaniec uratowany przez Straż Miejską

Zagubiony starszy mężczyzna sam szedł z balkonikiem przy ulicy Dzikiej w Warszawie. Straż Miejska, zaalarmowana przez przechodniów, przybyła na miejsce po kilku minutach.

– Najpierw był nieufny i niechętny do rozmowy, ale już po chwili udało się go przekonać, że chcemy mu pomóc i podał nam swój adres – mówi st. insp. Alfred Paplak. Dodał, że gdy zawieźli go do mieszkania, to opowiedział im historię swojego życia.



Kiedy miał czternaście lat, walczył w Powstaniu Warszawskim, pod pseudonimem „Pantera”. Był odznaczony Krzyżem Walecznych. Starówkę, której bronił, opuścił we wrześniu 1944 razem z cywilami.



Jego córka telefonicznie podziękowała straży miejskiej za zajęcie się tatą. Do ojca przyjechała najszybciej jak mogła i zaopiekowała się nim.



89-latek wrócił do domu nie tylko dzięki Straży Miejskiej, ale przede wszystkim dzięki troskliwości przechodniów, którzy zwrócili uwagę na starszego mężczyznę wyraźnie zagubionego na ulicach.

