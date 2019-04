Dron nad londyńskim lotniskiem Gatwick. Samoloty skierowano do Stansted

Dwa samoloty mające lądować na lotnisku Gatwick pod Londynem skierowano do Stansted w związku z informacją o dronie, jaki miał się pojawić w pobliżu portu lotniczego.

Decyzja o zmianie miejsca lądowania dotyczyła pasażerskich rejsów z Amsterdamu i Barcelony. Jeden z pasażerów rejsu z Madrytu poinformował z kolei, że lądowanie jego samolotu opóźniło się o 15 minut.

I was landing in Gatwick barely half an hour ago, and the pilot assessed that we were going to have a little delay because of a Drone, thankfully was just 15 mins.. I haven’t found anything on the media on regards this topic though. Safe flight! pic.twitter.com/fiEmYpgwq7