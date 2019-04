Tragiczny wypadek autobusu. Kilkanaście ofiar, w tym troje dzieci

Co najmniej 11 osób zginęło w niedzielę w Meksyku, gdy dachował autobus, którym jechali. Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Są też ranni – informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela służb ratowniczych Moisesa Villagranę.

Do wypadku doszło w stanie Zacatecas w środkowym Meksyku. Autobus wiózł ok. 40 pasażerów ze stolicy kraju do miasta Torreon.



– Wewnątrz autobusu są jeszcze trzy osoby, ale możliwe, że pod pojazdem jest więcej ludzi – powiedział Villagrana. Dodał, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy.



Wśród rannych jest pięcioro obywateli państw Ameryki Środkowej z wizami humanitarnymi wydanymi przez rząd Meksyku. Reuters odnotowuje, że takie wizy często są wykorzystywane przez migrantów usiłujących dostać się do Stanów Zjednoczonych.

