Były prezes TK: Opozycja to szlachta; wyborcy PiS mają kompleks niewolnika, który bierze 500+

Typowe europejskie rozwiązanie jakim jest świadczenie wychowawcze (w Polsce 500+), to zdaniem sympatyzującego z opozycją byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia zaprzeczenie wolności. Polscy rodzice, którzy zaledwie od trzech lat nie są upośledzeni w stosunku do rodzin w większości krajów UE, charakteryzują się jego zdaniem niewolniczą mentalnością chłopa pańszczyźnianego. Odrzucenie 500+ w imię rzekomej obrony Konstytucji świadczy z kolei, mówi Stępień, o szlacheckości i umiłowaniu wolności.

Tak wynika z wykładu, jaki Jerzy Stępień wygłosił w siedzibie urzędu dzielnicy Ursynów w Warszawie. Były prezes TK dokonał podziału społeczeństwa na „chłopów pańszczyźnianych” względnie „niewolników” i „szlachtę” czyli „obywateli”.



Obywatelami według Stępnia są ci, którzy troszcząc się o dobro wspólne dokonują wyboru władz. Przejawem troski o dobro wspólne, jak wyjaśniał wykładowca, jest przyjęcie narracji oskarżającej Zjednoczoną Prawicę o rzekome łamanie konstytucji i niszczenie wspomnianego dobra wspólnego.



Akceptacja (funkcjonującego w większości krajów UE) świadczenia wychowawczego jest natomiast – jak tłumaczył – przejawem mentalności niewolniczej, mentalności chłopa pańszczyźnianego, któremu zależy jedynie na tym by „czworaki były lepsze”, gierkowskiego robotnika, któremu zależy jedynie na mięsnej wkładce do zupy czy „niewolnika”-wyborcy PiS, któremu wystarczy 500+ od „pana” – Kaczyńskiego.











Po wstępie mającym stanowić rys historyczny i uzasadnienie jego stanowiska, około minuty 12:50 Stępień mówi:– Nasze społeczeństwo jest postchłopskie i ma mentalność chłopa pańszczyźnianego czyli niewolnika! Czyli ja mam mieć lepiej, rządzący zresztą doskonale to wyczuwają: macie 500+. To jest konkret. Dostałem właśnie coś konkretnego. To jest dobra władza. Dobry pan! Bo daje pieniądze. Nie jest ważne dobro wspólne.– Ktoś świetnie zauważył na początku tej tak zwanej dobrej zmiany, że następuje zmiana paradygmatu w Polsce. Dotąd liczyło się dobro wspólne. Konstytucja też mówi o dobru wspólnym. Musimy myśleć przede wszystkim o naszej gminie, o powiecie, województwie, o kraju, o Unii Europejskiej. I tutaj następuje zmiana paradygmatu. Nie jest ważne dobro wspólne, ważne jest to, co ja mam teraz – mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego.Stępień nie przypomniał, że przed „dobrą zmianą”, gdy według niego panował paradygmat „dobra wspólnego”, ponad 10 proc. polskich dzieci żyło poniżej progu skrajnego ubóstwa.