Ogromny sukces Polki. Joanna Pajkowska zakończyła rejs dookoła świata bez zawijania do portów

Joanna Pajkowska zakończyła swój samotny rejs non stop dookoła świata wokół Trzech Wielkich Przylądków. Tym samym została czwartym polskim żeglarzem, który dokonał tej sztuki i pierwszą kobietą.

Wcześniej podobnego wyczynu, klasyczną drogą, dokonali Henryk Jaskuła, Tomasz Lewandowski i Szymon Kuczyński. Polska kapitan wypłynęła z Plymouth Mayflower Marina 23 września 2018 roku, a dziś po 218 dniach ponownie zawinęła do tego samego portu.



Pajkowska w latach 2008-2009 w 198 dni opłynęła już samotnie świat dookoła, inną trasą, z Panamy na zachód i do Panamy. Wówczas płynęła 8,5-metrową łódką „MantraASIA”. Rejs był zaplanowany jako non stop, jednak silny sztorm koło Przylądka Dobrej Nadziei zmusił żeglarkę do szukania schronienia w Port Elizabeth.



Tym razem Pajkowska podjęła próbę na jachcie „Fanfan”. Licząca 40 stóp (12.18 m) aluminiowa łódka została zaprojektowana i wybudowana na regaty OSTAR w latach osiemdziesiątych. Jacht udostępnił Uwe Röttgering, niemiecki żeglarz, z którym razem wygrali w 2017 roku słynne transatlantyckie regaty dwuosobowe TWOSTAR.

