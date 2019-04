Zderzenie amerykańskich wozów wojskowych. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Do kolizji z udziałem dwóch wojskowych pojazdów amerykańskich doszło w niedzielę na Obwodnicy Trójmiejskiej pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Kowale. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać ok. 2,5 godziny.

– Doszło do najechania tylnego dwóch pojazdów wojskowych amerykańskich jadących w kolumnie. W kolizji nikt nie został poszkodowany – poinformował dyżurny gdańskiego oddziału GDDKiA, Andrzej Such.



W wyniku kolizji zablokowany został jeden pas ruchu, ruch aut w kierunku Gdyni odbywa się pasem lewym.

