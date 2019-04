Opowiadał o fabule „Avangersów”. Pobili go widzowie

Fani filmu „Avengers: Koniec gry” pobili mężczyznę, który wychodząc z seansu głośno zdradzał spoilery z filmu. Według części komentujących sytuację, ofiara ataku „dostała za swoje”.

Do sytuacji doszło przed kinem Causeway Bay w Hong Kongu, po seansie filmu. Wychodzący z pokazu mężczyzna miał głośno mówić na temat fabuły filmu. Oczekujący przed kasą biletową widzowie nie znieśli tego faktu i go pobili.



Na mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać ofiarę zdarzenia. Nie wszyscy komentujący zgadzają się, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Według niektórych, „dostał za swoje”.



Film „Avangers: Koniec gry” jest zwieńczeniem liczącego ponad 20 filmów cyklu wytwórni Marvel. Przed premierą reżyserzy filmu Anthony i Joe Russo opublikowali otwarty list do fanów, w którym poprosili ich o niezdradzanie treści niektórych wątków obrazu.

#OZYOUKNOW Seorang cowo babak belur di Hong Kong karena dipukuli beberapa orang di bioskop Causeway Bay, gara2 spoiler film Avengers: Endgame. Hayo, yang suka spoiler, mau nasibnya berakhir seperti ini? :p #OZWEEKENDHITLIST pic.twitter.com/v1fM3UMKJ3 — D'OZ RADIO BALI (@d_ozradiobali) April 27, 2019

#wieszwiecej Polub nas