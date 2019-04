„Polska w Europie, Europa dla Polski”. Kukiz’15 przedstawił hasło wyborcze

„Polska w Europie, Europa dla Polski” to hasło wyborcze Kukiz'15 w wyborach do PE. Równe szanse i równe prawa dla wszystkich państw w Europie; nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska – mówił lider ugrupowania Paweł Kukiz na konwencji wyborczej w Warszawie.

– Dziś w tej naszej walce, na tej naszej drodze kolejny bardzo ważny krok – wybory do europarlamentu. Wybory do europarlamentu, do których idziemy z hasłem „Polska w Europie, Europa dla Polski” – ogłosił Kukiz.



Podkreślił, że w haśle Kukiz'15 w wyborach europejskich zawiera się idea równości.



– Równe szanse dla wszystkich państw w Europie, równe prawa dla wszystkich państw w Europie. Nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom dwóch państw, takiemu swoistemu małżeństwu (Emmanuela) Macrona z Angelą Merkel. Walka o równe prawa dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej łączy nas wszystkich – mówił Kukiz, przypominając też, że jego ugrupowanie łączy sojusz z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd i chorwackim Żywym Murem, a także ugrupowaniami z Grecji, Finlandii i Estonii.

#wieszwiecej Polub nas

Paweł Kukiz zaznaczył też, że Kukiz'15 co najmniej od czterech lat prowadzi aktywną i nierówną walkę z establishmentem.– Z tymi elitami skostniałymi, partyjnymi, partyjno-biurokratycznymi o zmianę relacji władza-obywatel. Nawet nie tyle o zmianę relacji, co o to, by władza nie była władzą, nie zachowywała się w sposób władczy, ale była naszymi zarządcami, zatrudnionymi przez nas pracownikami (...), bo przecież żyją z naszych pieniędzy – zwrócił uwagę Kukiz.

Na konwencji wystąpił również lider Ruchu Pięciu Gwiazd, wicepremier Włoch Luigi Di Maio.



– Zdecydowaliśmy, że pójdziemy tą drogą wspólnie (...). Naszym celem jest stworzenie grupy w Parlamencie Europejskim, która nie będzie grupą przynależną ani do prawicy, ani do lewicy. Która nie będzie koncentrowała się na ideologii. Będzie to grupa, która przede wszystkim będzie koncentrować się na potrzebach obywateli europejskich, obywateli włoskich, polskich, chorwackich i wszystkich innych państw europejskich – mówił włoski wicepremier. Jak dodał ta grupa może być „języczkiem u wagi”.



Polityk wskazywał, że dorastał w duchu Ruchu Pięciu Gwiazd i „byłem w tym czasie przekonany, że podział na idee prawicowe i lewicowe się zdezaktualizował”.



– Mamy teraz podział na idee dobre i złe. Chcielibyśmy to również wprowadzić w Parlamencie Europejskim. Chcielibyśmy, aby było to ważne i charakteryzowało prace następnej kadencji PE – mówił.