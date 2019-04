Premier: Na Podlasiu będzie gospodarczy środek Europy

– Na Podlasiu będzie nie tylko geograficzny, ale i gospodarczy środek Europy; postaramy się, by coraz więcej środków szło na te tereny, o których III RP niesłusznie zapominała – oświadczył w Białymstoku premier Mateusz Morawiecki.

– Kiedyś, dawno, próbowano (...) – i do dzisiaj są takie próby – wyznaczania środka Europy. Takich środków Europy jest niestety kilka, ale ja najbardziej (wierzę – red.) w taki jeden, który w XVIII wieku został wyznaczony (...) gdzieś w Suchowoli, na ziemi Podlaskiej – mówił premier podczas regionalnej konwencji wyborczej PiS.



Jak stwierdził, „tu nie tylko jest i może być ten geograficzny środek Europy”. – Tu może być i będzie ten gospodarczy środek Europy – oświadczył szef rządu.



Morawiecki ocenił również, że na Podlasiu, mimo że „ziemia jest trudna”, a III RP „nie stworzyła sprzyjających warunków”, udało się stworzyć m.in. potęgę mleczarską i meblarską.

Zadeklarował, że rząd w ramach swoich programów, postara się, aby „coraz więcej środków szło na te tereny, o których III RP niesłusznie zapominała”.Premier złożył też życzenia wielkanocne wiernym wyznania prawosławnego. – Wszystkim braciom w wierze prawosławnej chciałbym życzyć nadziei, radości, szczęścia rodzinnego i wszystkiego, co najlepsze – mówił Morawiecki.

Nowy impuls



– Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego, zwłaszcza dzisiaj we współczesnym świecie, jest rozwój infrastruktury. Najpierw potrzebna była wizja, wielka wizja. tę wizję przestawił 13 lat temu pan prezydent Lech Kaczyński w tzw. Deklaracji Łańcuckiej. To trochę niesłusznie zapomniany dokument, który został wtedy podpisany, kiedy jeszcze nikt nie myślał o Via Carpatii – mówił Morawiecki podczas regionalnej konwencji wyborczej PiS.



Jak przypomniał premier, w Deklaracji łańcuckiej określono warunki rozwoju Polski Wschodniej. – Potem przez osiem lat (...) drogi tej S19, Via Carpatii, S61 nie było na mapie polskich dróg do rozwoju. My je z powrotem przywróciliśmy, kontynuując tamtą wizję Deklaracji Łańcuckiej, bo ona tworzy zupełnie inną oś. (...) Nadanie charakteru, nowego impulsu rozwojowego osi północ-południe jest naszą ogromną szansą rozwojową – zwrócił uwagę szef rządu.