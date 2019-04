Jarosław Kaczyński: Naród polski to musi być wspólnota

PiS jest partią, która konsekwentnie dąży do tego, aby nasz kraj doścignął Unię Europejską; chcemy w całej Polsce osiągnąć europejski poziom życia – powiedział podczas regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Dążymy do tego, żeby Polska była wspólnotą równych szans – dodał.

– Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która konsekwentnie dąży do tego, by nasz kraj, nasza ojczyzna doścignęła Unię Europejską – przeciętną UE, a później przeciętną tych krajów bogatszych od nas na Zachodzie od naszych granic – jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego i poziom życia – mówił Kaczyński podczas regionalnej konwencji wyborczej PiS.



Jak wskazał, „europejskość, to jest poziom życia”. – Chcemy go osiągnąć – chcę to mocno podkreślić – w całej Polsce, a nie tylko w niektórych jej częściach – oświadczył prezes PiS.



Kaczyński podkreślił, że koncepcją i ideą jego ugrupowania jest zrównoważony rozwój. – Chcemy tego rozwoju nie dlatego, że jesteśmy przedstawicielami jakiejś ideologii, chcemy po prostu jako Polacy. Polska, naród polski to musi być wspólnota, ale wspólnota to musi być coś realnego, to musi być równość szans – mówił prezes PiS.



– My tej równości chcemy i do niej dążymy – zapewnił Kaczyński. Dodał, że PiS zawsze przeciwstawiało się koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej i rozwojowi metropolitalnemu.



Prezes PiS złożył też życzenia wielkanocne wiernym wyznania prawosławnego. – Wszystkiego najlepszego – miłych i błogosławionych świąt dla naszych braci w wierze – podkreślił.

źródło: TVP Info, PAP

– Rozwój, równość, siła, godność czy to, co prezentują nasi przeciwnicy: likwidacja różnych instytucji, kłanianie się w pas, LGBT, i tak dalej, i tym podobnie. Ja wiem, że Polacy wybiorą tak jak trzeba – podkreślił.– To jest nasz program dla tej ziemi, i to jest nasz program dla Polski, program równości, program jedności narodowej, program, który ma służyć każdemu Polakowi, każdej polskiej rodzinie, który ma zapewniać to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze to znaczy, byśmy mogli z podniesionym czołem powiedzieć: wykorzystaliśmy szansę, dogoniliśmy Europę, zlikwidowaliśmy skutki naszej nieszczęśliwej historii, w szczególności II wojny światowej – mówił.