Sri Lanka: Krewni ekstremisty wysadzili się w powietrze

Ojciec oraz bracia lankijskiego ekstremisty Zahrana Hashima, którego uważa się za kluczową postać w zamachach z Niedzieli Wielkanocnej, zginęli podczas piątkowej akcji sił bezpieczeństwa – podała agencja Reutera.

Według źródeł w policji, Zainee, Rilwan oraz ich ojciec Mohamed byli wśród 15 osób, które poniosły śmierć podczas ataku lankijskich służb na kryjówki dżihadystów w nocy z piątku na sobotę.



Wszyscy trzej widoczni byli na krążącym w internecie nagraniu wideo, w którym wzywali do totalnej wojny z niewiernymi. To, że na nagraniu rzeczywiście są ci mężczyźni, potwierdził szwagier Zahrana Hashima. Sam Hashim zginął w niedzielnych atakach.



Gdy żołnierze i policjanci usiłowali wejść do kryjówki bojowników Państwa Islamskiego (IS) w Kalmunai, na wschodzie wyspy, trzej mężczyźni wysadzili się w powietrze. Na razie nie zostało oficjalnie potwierdzone, że kamikadze to właśnie krewni Zahrana Hashima. Wybuch zabił też trzy kobiety i sześcioro dzieci, a przed wejściem do kryjówki znaleziono zwłoki kolejnych osób.

Armia informowała, że podczas rewizji przeprowadzonych w domach podejrzanych odnaleziono materiały wybuchowe, detonatory, „zestawy samobójcze”, uniformy wojskowe i flagi IS. Żołnierze przygotowują się do dalszych akcji.

Obławy po zamachach



W obławach przeprowadzanych w całym kraju po tragicznych zamachach uczestniczy ok. 10 tys. żołnierzy i policjantów.



W Niedzielę Wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły, w tym dwa katolickie i jeden protestancki, oraz na luksusowe hotele. Były to największe ataki na Sri Lance, odkąd w 2009 roku w kraju tym zakończyła się wojna domowa. W atakach zginęło ponad 250 osób.



Po zamachach władze Sri Lanki oskarżyły o ich przeprowadzenie lokalną organizację islamistyczną o nazwie National Thowheeth Jama'ath (NTJ), ale wskazały, że sprawcy korzystali z pomocy zagranicznej siatki terrorystycznej. Odpowiedzialność za ataki wzięło na siebie IS.