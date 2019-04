Zełenski: To Ukraina jest gotowa nadawać obywatelstwo Rosjanom

Ukraina jest gotowa nadawać swoje obywatelstwo tym Rosjanom, którzy cierpią z powodu autorytaryzmu panującego w ich kraju – zapowiedział na Facebooku ukraiński prezydent elekt Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał dekret umożliwiający nadanie obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Donbasu i nie wykluczył rozszerzenia takiego prawa na wszystkich obywateli Ukrainy.

W odpowiedzi na deklaracje Władimira Putina Wołodymyr Zełenski podkreślił, że z propozycji Rosji mogą skorzystać jedynie ci, którzy są pod wpływem rosyjskiej propagandy, ale też osoby winne przestępstw korupcyjnych, którzy będą szukać schronienia w Rosji.



Prezydent elekt Ukrainy zapewnił, że jego kraj, w odróżnieniu od Rosji, jest państwem demokratycznym i wolnym; rosyjskie obywatelstwo oznacza natomiast możliwość zostania zatrzymanym za udział w pokojowym proteście oraz brak wolnych wyborów i swobód obywatelskich. Dlatego, jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, to Ukraina jest gotowa nadawać swoje obywatelstwo Rosjanom, którzy cierpią z powodu panującego u nich skorumpowanego, autorytarnego reżimu.



Jednocześnie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest gotów do rozmów z Rosją, ale – jak zaznaczył – warunkiem normalizacji stosunków jest zakończenie rosyjskiej okupacji Krymu i Donbasu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

„Mam nadzieję, że podczas najbliższego spotkania w formacie normandzkim Rosja zademonstruje ze swej strony gotowość do deeskalacji. Konkretnym potwierdzeniem tej gotowości powinna być wymiana obywateli naszych państw, którzy są jeńcami, zgodnie z zasadą »wszyscy za wszystkich«” – podkreślił Zełeński we wpisie na Facebooku, sprowokowanym – jak zaznaczył – wcześniejszymi wypowiedziami prezydenta Rosji Władimira Putina.Prezydent-elekt zredagował swój wpis po ukraińsku i po rosyjsku, aby „wszyscy nas usłyszeli” – jak wyjaśnił.Publikację Zełenskiego na Facebooku przedrukowała niemal in extenso rosyjska niezależna „Nowaja Gazieta”, która przypomniała, że Władimir Putin podpisał niedawno dekret o uproszczeniu procedury przyznawania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej mieszkańcom samozwańczych republik ludowych Ługańskiej i Donieckiej, a 27 kwietnia zasugerował, że obywatelstwo rosyjskie mogliby uzyskiwać wszyscy zainteresowani obywatele Ukrainy.Agencja TASS skoncentrowała się w swym omówieniu na zgłoszonej przez Zełenskiego gotowości do dialogu z Moskwą.