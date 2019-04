Antydepresant wycofany z aptek. „Nie spełniono wymagań”

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze jak działającą rozkurczowo Spasmolinę, antydepresant Andepin oraz Kalium effervescens bezcukrowy, który uzupełnia i zapobiega niedoborom potasu.

W komunikacie GIF poinformował, że wytwórca tych leków nie spełniał wymagań prawnych dotyczących wytwarzania produktów leczniczych.



Podmiotem odpowiedzialnym jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Synteza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Inspektorzy odkryli m.in., powtarzające się (osiem przypadków) reklamacje dla Spasmoliny jednej z wycofanych serii, gdzie termin ważności leku był naddrukowany z błędem.



Wykaz wszystkich wycofanych serii leków znajduje się w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej https://www.gif.gov.pl.



Spasmolina jest lekiem stosowanym do objawowego leczenie stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, moczowych i macicy. Stosuje się ją również przeciwskurczowo w zespole jelita drażliwego, w bolesnej uchyłkowatości jelita grubego, a także w bolesnym miesiączkowaniu.

źródło: PAP, gis.gov

Adepin to lek używany do leczenia zaburzeń depresyjnych. Może być również stosowany w leczeniu nerwicy natręctw i bulimii.Kalium effervescens bezcukrowy ma zastosowanie jako lek, który uzupełnienia i zapobiega niedoborom potasu w przebiegu chorób układu krążenia, cukrzycy, długotrwałych biegunek, przy przetokach jelitowych, w marskości wątroby z wodobrzuszem. Jest też stosowany podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do niedoboru potasu, np. moczopędnymi czy hormonami steroidowymi.