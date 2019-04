„Pełen przegląd instytucji, które stanowią trzon bezpieczeństwa Polski”

Członkostwo w NATO i UE są filarami polskiego bezpieczeństwa – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który obserwował rano w Warszawie próbę defilady pod hasłem „Silni w sojuszach”.

Defilada odbędzie się 3 maja, weźmie w niej udział ponad 2 tys. osób z wojska i służb podległych innym resortom, w tym ponad 200 żołnierzy państw sojuszniczych.



– Rok 2019 jest rokiem szczególnym, 20 lat temu Polska przystąpiła do NATO, 15 lat temu do UE; chcieliśmy uczcić te dwa niezwykłe wydarzenia, dlatego podjąłem decyzję, żeby 3 maja na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się defilada – powiedział minister.



– Zarówno członkostwo Polski w NATO, jak i w Unii Europejskiej stanowią filary polskiego bezpieczeństwa. członkostwo w obu tych sojuszach jest dla nas niezwykle istotne – zapewnił szef MON. Stąd – dodał – hasło defilady.



Oprócz Polaków w defiladzie wezmą udział żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy, którzy stacjonują w Polsce w wielonarodowej grupie bojowej NATO, jednej z czterech rozlokowanych na wschodniej flance sojuszu. Udział potwierdzili także żołnierze z Belgii, Czarnogóry, Czech, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji i Włoch. Wisłostradą przedefilują także przedstawiciele organizacji paramilitarnych, uczniowie klas mundurowych, poczty sztandarowe.



Po raz pierwszy w defiladzie wezmą udział także policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, strażacy, funkcjonariusze SOP, Straży Ochrony Kolei, przedstawiciele służb leśnych, Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Więziennej.



– Będziemy mieć przegląd instytucji, które stanowią trzon bezpieczeństwa państwa polskiego – powiedział Błaszczak. Defiladę ma rozpocząć przelot 80 samolotów i śmigłowców. W części lądowej wojsko zaprezentuje ponad 200 pojazdów, m. in. transportery Rosomak, czołgi Leopard, armatohaubice Krab i Dana, wyrzutnie NSM, Langusta i Poprad, a także sprzęt sojuszniczy, w tym amerykańskie czołgi Abrams i transportery Bradley.

źródło: PAP, TVP Info

Jako pierwsi będą maszerować żołnierze i funkcjonariusze niosący flagi Polski, UE i NATO. Za nimi przejdzie Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a dalej pododdziały reprezentujące Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmerię Wojskową oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W dalszej kolejności przedefilują żołnierze reprezentujący jednostki i uczelnie wojskowe. W paradzie przejdą też Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.Zorganizowanie dodatkowej, rocznicowej defilady – oprócz tradycyjnie odbywającej się 15 sierpnia – szef MON zapowiedział w marcu. Jak mówił, defilada w dniu narodowego święta 3 maja to także nawiązanie do tradycji międzywojennych.