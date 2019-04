„Polska Pomaga” – pomoc dla Wenezueli. Koncert charytatywny na antenie TVP2

W Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbędzie się w niedziele wieczorem charytatywny koncert „Polska pomaga”. Caritas Polska przekaże dochód z tego wydarzenia oraz SMS-owej zbiórki na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli. Koncert będzie transmitowany w TVP2, o godz. 20:00.

Zmiany polityczno-gospodarcze doprowadziły w Wenezueli do zapaści państwa, problemów z żywnością, energią, wodą i komunikacją.



– Uważamy, że powinniśmy organizować w Polsce pomoc dla tych regionów świata, gdzie mamy do czynienia z konfliktami humanitarnymi - podkreśla minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Apeluje też do słuchaczy i telewidzów o hojność.



– Najważniejsze jest to, żeby pomagać czyli, żeby w trakcie koncertu wysłać tych kilka sms-ów i w ten sposób ta zbiórka - mam nadzieję - przyczyni się do poprawienia losu ludności w Wenezueli – powiedział minister.



Dzięki wsparciu Caritas Polska możliwe będzie zaopatrzenie parafialnych jadłodajni, sierocińców i ośrodków wychowawczych i opiekuńczych w produkty spożywcze, a szczególnie w mięso. Przygotowywane będą paczki dla najbardziej potrzebujących. Projekt przewiduje także zakup lekarstw. Aby włączyć się w akcję pomocy, należy przesłać SMS o treści: POLSKAPOMAGA na numer telefonu 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT).

#wieszwiecej Polub nas

Wieczorem w scenerii Teatru Królewskiego artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonają pieśni wielkanocne. W programie znalazły się zarówno tradycyjne polskie pieśni z różnych epok, jak i arcydzieła światowe.



Na początku zabrzmi anonimowa kompozycja pochodząca z Ameryki Południowej - Cachua serranita. Następnie wykonana zostanie jedna z najbardziej znanych polskich pieśni Wielkanocnych - Chrystus zmartwychwstan jest. Nie zabraknie również fragmentów dzieł Antonio Vivaldiego oraz Wolfganga Amadeusza Mozarta. Program opracował znawca muzyki dawnej - Jacek Urbaniak. Wykonają go soliści i Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej oraz Capella Regia Polona pod dyrekcją Krzysztofa Garstki.



Podczas koncertu gościnnie wystąpi syryjski śpiewak i kompozytor - Wassim Ibrahim, a także Robert Siwak - znawca muzyki Orientu i dawnych instrumentów perkusyjnych.



Wyróżnienia Caritas Polska



Podczas wieczoru zostaną wręczone dwa wyróżnienia Caritas Polska „Ubi Caritas” dla osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla niesienia pomocy ofiarom konfliktów.



Koncert będzie transmitowany w radiowej Dwójce. Pokaże go także drugi program Telewizji Polskiej.



To kolejne wydarzenie organizowane na rzecz ofiar konfliktów przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska oraz Polską Operą Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio i Telewizję Polską.



Dochody z poprzednich koncertów zostały przeznaczone na rzecz ofiar konfliktu w Syrii i pomoc dla Aleppo.