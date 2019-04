Budowlany żuraw runął na samochody. Cztery osoby nie żyją

Cztery osoby straciły życie, a trzy zostały ranne, gdy wieżowy żuraw budowlany wywrócił się w Seattle. Ofiary, wśród których jest dwóch operatorów dźwigu i dwóch kierowców samochodów, zginęły na miejscu.

Do wypadku doszło w sobotę po południu o godz. 15:30 (godz. 00:30 w Polsce) w centrum Seattle, na skrzyżowaniu ulic Mercer Street i Fairview Avenue.



Wśród rannych jest 25-letnia kobieta, 28-letni mężczyzna i ich dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala – poinformował komendant straży pożarnej w Seattle, Harold Scoggins. Dodatkowo, jednej osobie udzielono pomocy na miejscu; obrażenia, jakich doznała były niewielkie.



Przyczyny wywrócenia się żurawia nie są znane. Ich ustaleniem zajmą się eksperci. Miejscowy dziennik „The Seattle Times” cytuje wypowiedzi świadków, z których wynika, że wywrócenie się żurawia wieżowego na gęsto zaludnioną część śródmieścia było spowodowane bardzo silnym wiatrem.

BREAKING: Four people were killed when a crane plummeted into traffic in downtown Seattle, authorities said. https://t.co/zOk0YsVtRc