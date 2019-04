Prawosławni i grekokatolicy świętują Wielkanoc

Wierni obrządków wschodnich, m.in. prawosławni i grekokatolicy, rozpoczynają dziś Wielkanoc. Wypada ona w tym roku tydzień po świętach katolików.

Ze względu na nieco inny sposób wyliczania daty Wielkiej Nocy, tylko raz na jakiś czas katolicy i prawosławni świętują w tym samym terminie, jak miało to miejsce np. dwa lata temu. Często Wielkanoc w Cerkwi wypada później niż u katolików, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.



W Wielką Sobotę wiernych obowiązywał ścisły post. Pierwszym posiłkiem bez postu jest wielkanocne śniadanie. W niektórych rodzinach spożywane bywa wcześnie rano, po powrocie z nocnych uroczystości paschalnych.



Podobnie jak katolicy, podczas śniadania wielkanocnego wierni dzielą się poświęconym w Wielką Sobotę jajkiem. Wśród wielu potraw na stole znajdzie się też tradycyjna pascha, czyli mały, słodki wypiek drożdżowy z bakaliami.



Prawosławni i grekokatolicy w Polsce



Nie ma dokładnych danych o liczbie prawosławnych w naszym kraju. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest ok. 450-500 tys. Przyjmuje się, że połowa z nich mieszka w północno-wschodniej Polsce. Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Hierarchowie uznają te dane jednak za niemiarodajne.



Liczba grekokatolików w Polsce szacowana jest na ok. 50 tys. Mieszkają oni m.in. w województwach: podkarpackim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

