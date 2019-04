Strzelanina w synagodze w Pittsburghu

Podczas uroczystości święta Paschy w synagodze w Pittsburghu (USA, stan Pensylwania), doszło do strzelaniny. Lokalne media informują o czterech osobach rannych.



Zatrzymano mężczyznę, który miał otworzyć ogień. Jest obecnie przesłuchiwany.

W Pittsburghu w Pensylwanii biały napastnik otworzył ogień do osób zgromadzonych w synagodze. Po kilku godzinach ostrzału mężczyzna trafił w ręce...

Do strzelaniny doszło dokładnie pół roku po dramacie w synagodze w Pittsburghu. 27 października uzbrojony napastnik zabił tam 11 osób. Był to najkrwawszy atak na żydowską społeczność w historii Stanów Zjednoczonych.

Shooting at California synagogue leaves injuries exactly 6 months after Pittsburgh - TribLIVE - Tribune https://t.co/wB13n6EtUH