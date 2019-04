Strzelanina w synagodze w Kalifornii. Jedna osoba zginęła

Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło w synagodze w San Diego w Kalifornii. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do wiernych uczestniczących w obchodach Święta Paschy.

Do strzelaniny doszło w synagodze na przedmieściach San Diego. Burmistrz miasta Steve Vaus powiedział telewizji MSNBC, że – według jego informacji – życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.



Zatrzymano mężczyznę, który miał otworzyć ogień. Jest obecnie przesłuchiwany. Na razie nie są znane motywy jego działania.



Do strzelaniny doszło dokładnie pół roku dramacie w synagodze w Pittsburghu. 27 października uzbrojony napastnik zabił tam 11 osób. Był to najkrwawszy atak na żydowską społeczność w historii Stanów Zjednoczonych.

