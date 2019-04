Taksówkarz celowo przejechał rowerzystę. Wcześniej ścigał go samochodem po parku

Dramatyczne sceny rozegrały się w Parku Skowronim na wrocławskich Krzykach. Taksówkarz ścigał alejkami parkowymi rowerzystę, następnie celowo go potrącił i przejechał. Cyklista w stanie ciężkim trafił do szpitala.

40-letni rowerzysta, obywatel Ukrainy, miał przejechać na czerwonym świetle (nie wiadomo, czy rzeczywiście tak się stało). Właśnie to miało zdenerwować taksówkarza, który ruszył w pościg za cyklistą i gonił go alejkami parkowymi.



Gdy Ukrainiec zjechał na przecinającą park ulicę Działkową, taksówkarz dogonił go, potrącił i przejechał. Poszkodowany rowerzysta w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.



Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

