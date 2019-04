Złotowski: Kartka wyborcza do PE to powiedzenie „tak” Europie współpracujących ze sobą narodów

Kartka wyborcza wrzucona 26 maja to jest powiedzenie „nie” Europie sprzeczności, to jest powiedzenie „tak” Europie współpracujących ze sobą narodów – powiedział w sobotę w Bydgoszczy na swojej konwencji ubiegający się o powtórny wybór na posła Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski.

Złotowski, kandydujący z pierwszego miejsca ma liście PiS do PE w okręgu kujawsko-pomorskim, wystąpił na konwencji wyborczej inaugurującej jego kampanię wyborczą.



– Karta wyborcza to jest najważniejsza broń w demokracji. Kartka wyborcza wrzucona 26 maja to jest powiedzenie „nie” Europie sprzeczności, to jest powiedzenie „tak” Europie współpracujących ze sobą narodów – Polaków, Chorwatów, Niemców, Francuzów, ale nie wyimaginowanych Europejczyków. I ta kartka, jest w naszych rękach i dlatego zachęcam przede wszystkim do tego, aby zagłosować na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ tylko ci kandydaci będą naprawdę mocnym, polskim głosem w Europie, głosem na Polskę. Skromnie poproszę o głos na Kosmę Złotowskiego – mówił europoseł.



Podkreślił, że PiS w odróżnieniu do PO i Koalicji Wyborczej mówi czego w Europie chce, czego od Europy oczekuje, co jest w stanie dać Europie. Dodał, że w Polsce zderzają się dwie wizje Europy – PiS i KO.



– My nie mamy jakiegoś kompleksu. Nie mówimy, że chcemy być Europejczykami. My jesteśmy Europejczykami. Jesteśmy Europejczykami właśnie dlatego, że jesteśmy Polakami. Podobnie jak nasi sąsiedzi Niemcy są Europejczykami, właśnie dlatego, że są Niemcami. Właśnie Hiszpanie są Europejczykami dlatego, że są Hiszpanami. Za tymi wszystkim narodami stoi ogromne doświadczenie. (...) Ta druga wizja, którą sformułował mój dawny kolega w Senacie, a dzisiaj lider listy KO (Radosław Sikorski) to „płynięcie w głównym nurcie”. W głównym nurcie się płynie i jest się zadowolonym, że się płynie. Otóż my sami chcemy decydować o tym, w jakim nurcie płyniemy – argumentował.

Złotowski zaznaczył, że tak naprawdę „grupa rekonstrukcyjna PZPR” kształtuje politykę KO, w tym również PO.

– Dzisiaj pada pytanie do pana Radka Sikorskiego: co z twoją „strefą zdekomunizowaną”, czy w tej twojej „strefie zdekomunizowanej” zagościł na stałe ostatni pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy, pan Janusz Zemke (drugi na liście KO). Na to pytanie Sikorski odpowiada: bo ci komuniści wprowadzali nas do UE, oni nas z niej nie wyprowadzą. Ci komuniści, którzy nas wprowadzali do UE pan premier Włodzimierz Cimoszewicz, pan premier Leszek Miller w sprawie UE zmieniali zadnie już ze cztery razy. Najpierw byli za socjalizmem, potem byli za RWPG, przeciwko EWG, potem byli przeciwko NATO i byli za Układem Warszawskim, a potem im się zmieniło. Kto wie czy im za dwa lata się nie zmieni – mówił Złotowski.



Lider listy PiS w okręgu kujawsko-pomorskim zwrócił uwagę, że tegoroczne wybory do PE są tak ważne, bo mogą przynieść zmiany w klimacie w UE. Wskazał, że w Europie powstają nowe siły polityczne: Liga we Włoszech, Vox w Hiszpanii, Alternatywa dla Niemiec czy nowe ugrupowania Austrii i we Francji, które „będą miały w nowej kadencji PE coś do powiedzenia”.



Podczas konwencji zaprezentowano nagranie, na którym prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że Złotowski posiada doświadczenie w polskim parlamencie i europarlamencie. – Jest człowiekiem doskonale przygotowanym, o wielkiej wiedzy ogólnej. Znakomicie zna języki obce. Jest najlepszym kandydatem na liście PiS w województwie kujawsko-pomorskim. Jestem przekonany, że jest najlepszym kandydatem ze wszystkich list jakie są w tym województwie –ocenił Kaczyński.



W czasie konwencji na walory Złotowskiego zwracali uwagę m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber, były wiceszef Bartosz Kownacki. Wskazywali, że jest bardzo aktywnym europosłem, człowiekiem wartości, na którym zawsze można polegać.