Idea, która przysłużyła się niepodległości. Stulecie „Sokoła” w RP

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi stulecie swojego istnienia. Druhowie z gniazd „Sokoła” z terenu całego kraju, a także między innymi z Litwy, Ukrainy i Austrii zebrali się 27 kwietnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie na okolicznościowej uroczystości zorganizowanej pod patronatem ministra obrony narodowej.

Towarzystwo gimnastyczne we Lwowie, pierwsze gniazdo polskiego „Sokoła”, powstało 7 lutego 1867 r. Idea sokolstwa rozszerzyła się na wszystkie trzy zabory. Gniazda powstawały również na Śląsku, który przed rozbiorami nie należał Polski. W 1894 r. rozpoczęło działalność gniazdo „Sokoła” we Wrocławiu.



Działalność „Sokoła” przyczyniła się do narodzin i rozwoju masowego ruchu sportowego w Polsce – większość dyscyplin sportu w naszym kraju czerpie z tradycji związanych z TG „Sokół”. Jednak pod szyldem gimnastyki towarzystwo prowadziło także działalność wychowawczą, narodową i paramilitarną.



Podczas pierwszej wojny światowej członkowie „Sokoła” uczestniczyli w formowaniu Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, z której rozwinęło się późniejsze Wojsko Polskie, organizowali harcerstwo, walczyli w Powstaniu Wielkopolskim.



Spośród najwybitniejszych Polaków członkami „Sokoła” byli m.in. Roman Dmowski (w latach 1895-97 członek gniazda – „Macierzy” we Lwowie), gen. Józef Haller (komendant polowych drużyn sokolich w 1913 r.), Karol Wojtyła, czyli późniejszy papież Jan Paweł II, przywódca III powstania śląskiego Wojciech Korfanty, twórca polskiego harcerstwa Aleksander Małkowski oraz generałowie: Władysław Anders i Stanisław Sosabowski.

Sto lat temu, w kwietniu 1919 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, delegaci z byłych zaborów powołali Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Rocznicę tego wydarzenia upamiętnili obecni członkowie organizacji, którzy zebrali się na uroczystości w Centrum Olimpijskim.W obchodach uczestniczyli także posłowie, eurodeputowani i przedstawiciele MON. Pięciu szczególnie zasłużonych dla obronności kraju działaczy „Sokoła” otrzymało od ministra obrony narodowej medale.

– Dziękuję za docenienie tych kilkunastu lat pracy organizacyjnej i wychowawczej – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Bogusław Tofilski z gniazda Stalowa Wola. Druh Tofilski jest instruktorem w „Sokole” i jednocześnie w III Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.



– W ramach „Sokoła” działamy już od dawna, zaś po sformowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej włączyliśmy się również w funkcjonowanie tej formacji. Praca wychowawcza jest tak samo ważna, jak trening fizyczny. Wkrótce wybieramy się do Wilna, gdzie 4 maja weźmiemy udział w Marszu Flagi Narodowej. Wspieramy również naszych rodaków na Kresach, choćby przekazując im dary – mówił dh Tofilski.



Na aspekt wychowawczy zwrócił uwagę obecny na uroczystości poseł Zbigniew Gryglas, który zauważył, że „Towarzystwa Gimnastyczne to idea, która bardzo przysłużyła się niepodległości Polski”.



– Często zadaję sobie takie pytanie, myślę że podobnie, jak wielu naszych rodaków: jak było możliwe wychowanie tak wspaniałych pokoleń, które nie wahały się chwycić za broń, walczyć o Polskę. I sądzę, że „Sokół” w dużej części stanowi odpowiedź na to pytanie. To była praca patriotyczna, praca, która przygotowywała nie tylko do walki, ale przygotowała do służby Ojczyźnie – ocenił w rozmowie z naszym portalem polityk Porozumienia.

Poseł Gryglas zwrócił uwagę, że podobną rolę wychowawczą pełniło również harcerstwo organizowane u swego zarania właśnie przez działaczy „Sokoła”, a z którego szeregów rekrutowali się żołnierze batalionów „Zośka” czy „Parasol”. – Harcerstwo wychowało także śp. pana prezydenta (Ryszarda) Kaczorowskiego, który tak wspaniale służył Ojczyźnie aż do ostatnich dni – przypomniał nasz rozmówca.



– Myślę, że wielkim optymizmem napawa to, co obecnie obserwujemy wśród młodzieży. Następuje powrót do patriotyzmu, do organizacji niepodległościowych, patriotycznych, które znamy z okresu II RP. Właśnie „Sokół” jest najlepszym przykładem. Widzieliśmy dzisiaj obok starszych osób, które kultywują tę tradycję, także młodych. I to napawa wielkim optymizmem – mówił Zbigniew Gryglas.



Kandydat do europarlamentu przyznał, że nadal istnieje konieczność prowadzenia właściwej polityki historycznej, co zostało zaniedbane przez poprzedników. – Musimy krzyczeć, przypominać, że nasz naród zachował się jak należy, wręcz bohatersko w tej ostatniej wojnie, ale w poprzednich konfliktach także – wskazał.