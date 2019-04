Prezydent Chin Xi Jinping: w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku podpisano umowy na 64 mld USD

Podczas odbywającej się w tym tygodniu w Pekinie konferencji na temat Inicjatywy Pasa i Szlaku podpisano umowy o realizacji związanych z nią projektów na łączną kwotę ponad 64 mld dolarów – oświadczył w sobotę prezydent Chin Xi Jinping.

Jak zaznaczył, wszystkie projekty kooperacyjne inicjatywy będą podlegać zasadom rynkowym, zapewniając rozwiązania wysokiej jakości i przyjazne dla środowiska.



Lansowana przez Pekin Inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative - BRI) dotyczy modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej łączącej Chiny z innymi państwami świata.



Oficjalnie jej celem jest stymulacja rozwoju handlu międzynarodowego, ale według części krytyków, szczególnie na Zachodzie, służy ona ekspansji chińskich wpływów i może wpędzić biedniejsze państwa w „pułapkę zadłużenia”.



– Coraz więcej przyjaciół i partnerów przyłącza się do współpracy w ramach BRI. Współpraca uzyska wysoką jakość i jeszcze lepsze perspektywy – powiedział Xi w swym wystąpieniu zamykającym trzydniowe obrady konferencji.

#wieszwiecej Polub nas

W jej trakcie wraz z innymi przedstawicielami chińskich władz starał się rozwiać obawy potencjalnych uczestników inicjatywy, że Chiny przerzucą na nich finansowe ryzyko całego przedsięwzięcia.



Jak głosi przyjęty na zakończenie konferencji wspólny komunikat, osiągnięto zgodę co do tego, że finansowanie projektów inicjatywy musi uwzględniać globalne cele zadłużeniowe i promować rozwój przyjazny dla środowiska. W odrębnym oświadczeniu strona chińska poinformowała o podpisaniu memorandów o współpracy w ramach BRI z różnymi państwami, w tym z Włochami, Luksemburgiem, Peru, Barbadosem i Jamajką.



– Wszystko to pokazuje, że współpraca na bazie BRI pasuje do obecnych czasów, ma szerokie poparcie, jest ukierunkowana na ludzi i korzystna dla wszystkich – podkreślił Xi Jinping.