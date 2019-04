Wielkie emocje w meczu na szczycie. Legia wygrywa z Lechią i przybliża się do obrony tytułu

Po fantastycznym widowisku Legia Warszawa wygrała 3:1 w Gdańsku z Lechią i odzyskała pozycję lidera Ekstraklasy. Choć gdańszczanie prowadzili po pierwszej połowie, legioniści nie złożyli broni, zdołali odpowiedzieć trzema trafieniami i wyrwać trzy niezwykle ważne punkty, które mogą zadecydować o losach mistrzostwa.

Emocje rozpoczęły się już w drugiej minucie spotkania. Znakomite podanie z lewej strony boiska otrzymał Artur Sobiech. Napastnik Lechii wyszedł sam na sam z Radosławem Cierzniakiem, minął bramkarza gości i próbował z ostrego kąta trafić do siatki. Sytuację wślizgiem ratował Artur Jędrzejczyk. Piłkarze Lechii wskazywali przy interwencji obrońcy Legii na zagranie ręką, a sędzia początkowo podyktował rzut karny. Po kilkuminutowej analizie sytuacji przez VAR Daniel Stefański ostatecznie cofnął swoją decyzję.



Lechia zdominowała grę przez pierwsze 10 minut. Dopiero groźny strzał Michała Kucharczyka z 11. minuty mógł zagrozić bramce strzeżonej przez Dušana Kuciaka, ale wcześniej sędzia odgwizdał spalonego. Wtedy gra się wyrównała i obie strony próbowały kilkukrotnie przedzierać się pod bramkę rywala.



Gospodarze z pierwszego gola mogli cieszyć się w 17. minucie. Świetnie zacentrował z prawego skrzydła Konrad Michalak, Paweł Stolarski nie przypilnował wbiegającego z lewej strony Lukáša Haraslína, a ten strzałem głową pokonał Cierzniaka.



Dziewięć minut później odpowiedzieć mogła Legia. Sebastian Szymański przejął źle zagraną piłkę i od razu podał do wychodzącego na dobrą pozycję Carlitosa. Ten jednak próbował przekładać piłkę na swoją lepszą, prawą nogę, co pozwoliło Lechii za zablokowanie uderzenia.



Legia szukała jeszcze szans w końcówce pierwszej połowy. Sędzia doliczył aż siedem minut, a swoich sił z dystansu spróbował André Martins, ale jego strzał pewnie wyłapał Kuciak. W szóstej doliczonej minucie dobrze w polu karnym Lechii znalazł się Carlitos, ale jego uderzenie ponownie zostało zablokowane. Chwilę później z lewego skrzydła mocno dośrodkowywał Szymański, ale nie piłka nie trafiła do żadnego z jego partnerów. Wynik się nie zmienił i do przerwy z prowadzenia cieszyć się mogli lechiści.

Mocno drugą część spotkania chcieli zacząć goście z Warszawy. Szymański z rzutu wolnego dorzucił piłkę na głowę Williama Rémy’ego, który próbował silnym strzałem pokonać Kuciaka. Bramkarz Lechii zdołał wypiąstkować na rzut rożny. Po chwili Szymański po raz kolejny dośrodkowywał piłkę ze stałego fragmentu gry, ale i tym razem słowacki golkiper gospodarzy oddalił niebezpieczeństwo.



Legia naciskała coraz mocniej. W 57. minucie Kucharczyk otrzymał z lewego skrzydła świetną centrę na głowę, ale nieznacznie się pomylił. Dwie minuty później to „Kuchy” wystąpił w roli dośrodkowującego, zagrał piłkę do Szymańskiego, ale jego strzał z trudnej pozycji został wybity na rzut rożny.



Warszawianie dopięli swego w 61. minucie. W polu karnym Lechii znalazł się Stolarski. Prawy obrońca Legii otrzymał podanie od Kaspra Hämäläinena i dość przypadkowym strzałem – piłka odbiła się jeszcze od nogi rywala – zdobył wyrównującego gola. Legia próbowała iść za ciosem. Cztery minuty później Carlitos uderzał mocno, ale nad bramką.



76. minuta przyniosła kolejną kontrowersję. Podobnie jak na początku spotkania uderzał Sobiech, a jego strzał na wślizgu blokował Rémy. Piłka otarła się o rękę obrońcy, ale sędzia także tym razem uznał, że zagranie nie kwalifikowało się na rzut karny.



Cztery minuty później w fantastycznym stylu odpowiedziała Legia. Martins zagrał do Szymańskiego, ten nie decydował się na strzał, zbiegł na lewą stronę i idealnie dograł do wbiegającego Hämäläinena. Fin precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce i legioniści wyszli na prowadzenie.

W przedostatniej minucie regulaminowego czasu Augustyn jeszcze osłabił swoją drużynę, wylatując z boiska. Obrońca taktycznie sfaulował uciekającego mu Carlitosa, za co otrzymał drugą żółtą kartkę.



Legia coraz częściej zaczęła wychodzić z kontrami i przypieczętowała zwycięstwo w trzeciej doliczonej minucie. Carlitos podał do Iuriego Medeirosa, a ten pięknym strzałem zza „szesnastki” zdobył trzecią bramkę.



„Wojskowi” dzięki zwycięstwu odzyskali pierwsze miejsce w tabeli i mają trzy punkty przewagi nad Lechią. Przybliżyli się tym samym do obrony mistrzowskiego tytułu.



Lechia: Dušan Kuciak – Ricardo Nunes, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenović – Konrad Michalak (67. Mateusz Żukowski), Jarosław Kubicki, Daniel Łukasik (83. Karol Fila), Patryk Lipski, Lukáš Haraslín (60. Flávio Paixão) – Artur Sobiech.



Legia: Radosław Cierzniak – Paweł Stolarski, Artur Jędrzejczyk, William Rémy, Luís Rocha (86. Adam Hloušek) – André Martins (86. Mateusz Wieteska), Domagoj Antolić – Michał Kucharczyk (78. Iuri Medeiros), Kasper Hämäläinen, Sebastian Szymański – Carlitos.



Bramki: Haraslín (17.), Stolarski (61.), Hämäläinen (80.), Medeiros (90.).



Żółte kartki: Sobiech (56.), Jędrzejczyk (69.), Augustyn (77.), Carlitos (90.), Kuciak (90.).



Czerwona kartka: Augustyn (89. – za drugą żółtą).

