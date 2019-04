Włodzimierz Osadczy z Konfederacji współpracował z Ludmiłą Kozłowską

Portal wpolityce.pl podał informację, że kandydat Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego profesor Włodzimierz Osadczy był promotorem Ludmiły Kozłowskiej. Niedługo po tej publikacji portal niezalezna.pl poinformował, że Osadczy współpracował także z Kozłowską w „Dialog na Rzecz Rozwoju” z Lublina.

Niezalezna.pl informuje, że Ludmiła Kozłowska, szefowa Fundacji Otwarty Dialog, w oficjalnym biogramie przedstawiała się jako „koordynator projektów międzynarodowych” w fundacji „Dialog na Rzecz Rozwoju z Lublina”. Później dopiero powstała Fundacja Otwarty Dialog.



Jak czytamy na portalu, jej pierwszy adres jest identyczny, jak siedziba fundacji, w której władzach zasiada Włodzimierz Osadczy. Z kolei portal wpolityce.pl poinformował wcześniej, że Włodzimierz Osadczy był promotorem pracy doktorskiej Ludmiły Kozłowskiej.



Włodzimierz Osadczy kandyduje do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy, z trzeciego miejsca na liście lubelskiej. Zaraz po ogłoszeniu jego decyzji o kandydowaniu do europarlamentu, media informowały, że Osadczy służył w armii sowieckiej, co sam potwierdził (urodził się i wychował w Łucku na terenie Ukraińskiej SRS).

Kandydat Konfederacji był też pełnomocnikiem wojewody lubelskiego do spraw współpracy z Ukrainą, ale został odwołany po tym jak polskie służby zasugerowały, że „może być osobą wątpliwą w kontekście bezpieczeństwa państwa”.Szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska w sierpniu 2018 roku została deportowana z Polski na Ukrainę. Polskie służby wpisały ją do Systemu Informacyjnego Schengen jako osobę niepożądaną na terenie naszego kraju. Uzasadnieniem tej decyzji były wątpliwości co do źródeł finansowania fundacji.

Ludmiła Kozłowska (prezes Fundacji Otwarty Dialog) i jej mąż Bartosz Kramek (przewodniczący Rady Fundacji, Polak) uważali wydalenie za represje za działania podejmowane przez nich w przestrzeni publicznej, w tym udział w protestach przeciw reformie sądownictwa.



W lipcu 2018 r. Kramek opublikował na Facebooku 16 tez wzywających do nieposłuszeństwa obywatelskiego celem obalenia rządu Zjednoczonej Prawicy. Dopuszczał metodę siłową.



Apel do polityków UE o wspólny sprzeciw i żądanie cofnięcia zakazu wjazdu na teren UE dla Ludmiły Kozłowskiej podpisali m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz Seweryn Blumsztajn, Róża Thun, Michał Boni, Tomasz Lis, Elżbieta Bieńkowska, Sławomir Nowak, Leszek Balcerowicz, Radosław Sikorski, Michał Szczerba, Marcin Święcicki i Ryszard Schnepf.

Wśród sygnatariuszy byli również zagraniczni europosłowie. Domagali się umożliwienia powrotu Ukrainki „do swojego domu w Unii Europejskiej”, najlepiej poprzez nadanie jej obywatelstwa któregoś z krajów członkowskich.



W petycji oskarżono władze polskie o wykorzystanie przepisów dotyczących strefy Schengen do „politycznego prześladowania”. Niedługo potem Ludmiła Kozłowska otrzymała prawo pobytu w Belgii.



Kozłowska pochodzi z Sewastopola. W marcu 2014 roku mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za przyłączeniem miasta do Federacji Rosyjskiej. Po aneksji Krymu przez Rosję, jesienią 2014 roku, Ludmiła Kozłowska otrzymała rosyjski paszport.