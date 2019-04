Game Square Jam w Warszawie. Premier: To jest właśnie gaming w pełnej swojej krasie

Na warszawskim Torze Wyścigów Konnych programiści z całej Polski walczą o zwycięstwo w Game Square Jam. To 40-godzinny hackaton dla miłośników gier komputerowych oraz dla zespołów, które tworzą wirtualną rozrywkę.

Uczestników Game Square Jam odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Po rozmowach z programistami szef rządu powiedział, że polska branża gamingowa rozwija się coraz lepiej, a jej produkty z powodzeniem konkurują na międzynarodowych rynkach.



– Dolina Krzemowa nie dlatego jest słynną amerykańską doliną, że jest krzem, tylko dlatego że są tam wspaniałe talenty. I my mamy tutaj za mną takie talenty. To co widziałem na tych ekranach, to co ludzie wymyślają, to jest właśnie gaming w pełnej swojej krasie – powiedział Morawiecki.



– Staramy się jako rząd wspierać w różne możliwe sposoby hackatony czy imprezy gamingowe – dodał.



Organizatorami trzydniowego hackatonu są: Agencja Rozwoju Przemysłu i ARP Games, czyli jedyny w Polsce akcelerator gier wideo. Gówną nagrodą jest 250 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas