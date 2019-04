Zakaz finansowania Kościoła z publicznych pieniędzy. Robert Biedroń o propozycjach programowych

Lider partii Wiosna Robert Biedroń powiedział, że jeżeli obejmie władzę podejmie pięć istotnych decyzji, które zmienią życie Polaków. We Wrocławiu odbyła się konwencja partii.

Robert Biedroń powiedział, że pierwszą decyzją, jaką podejmie po objęciu władzy, będzie likwidacja niepotrzebnej biurokracji, a drugą odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa.



Robert Biedroń powiedział także, że zamiast budować akwaparki, jak to ma miejsce obecnie, należałoby realizować inwestycje, które rozwiązują realne problemy realnych ludzi.



Podkreślił, że rząd nie może przeznaczać pieniędzy na niepotrzebne cele. Robert Biedroń powiedział, że kolejnymi decyzjami będą: zakaz finansowania Kościoła z publicznych pieniędzy i podniesie płac w oświacie.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja, a do polskiego parlamentu jesienią.





