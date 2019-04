Bestialska tradycja w Hiszpanii. Charty torturowane lub porzucane po przegranych wyścigach

Wyścigi chartów to bestialski zwyczaj w Hiszpanii. Psy gonią za zającem, a gdy przegrywają, są masowo oblewane żrącymi substancjami, topione, palone czy przywiązane do drzew, tak by umierały z głodu czy pragnienia. W cieniu tej tradycji rocznie ginie nawet 100 tys. zwierząt. Wszystko dlatego, że właściciel psa czuje się zhańbiony przegraną.

Charty są w Hiszpanii traktowane jako psy myśliwskie i nie podlegają przepisom dotyczącym okrucieństwa wobec zwierząt domowych. Hiszpański piłkarz Górnika Zabrze Jesus Jimenez, który zaadoptował porzuconego psa, opowiada w rozmowie z TVP Info o mrocznej stronie tych zawodów.

