Premier: Polska staje się coraz nowocześniejszym graczem w sektorze motoryzacji

Polska staje się coraz nowocześniejszym graczem w sektorze motoryzacji – ocenił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie TIP-TOPOL w Polskiej Wsi w gminie Pobiedziska (woj. wielkopolskie).

Szef rządu podkreślił, że branża motoryzacyjna w Polsce ma się dobrze i ma szansę na podbój rynków na świecie.



– Oczywiście naszą tutaj bardzo dobrą bazą, fundamentem jest Unia Europejska, w której stajemy się coraz bardziej nowoczesnym graczem. Nowoczesnym właśnie w tak trudnym, wymagającym sektorze, jakim jest sektor motoryzacyjny – powiedział Morawiecki.



Szef rządu chwalił też firmę TIP-TOPOL.



– Dla mnie to jest dowód na to jak dobrze rośnie też cała branża motoryzacyjna w Polsce, bo ona charakteryzuje się coraz to większymi wymaganiami klientów końcowych, producentów samochodów, hurtowni oczywiście różnych, bo tutaj głównym odbiorcą są hurtownie i te maszyny, które miałem przyjemność po drodze oglądać one zawierają w sobie inżynierską, techniczną myśl polską, co jeszcze dodatkowo jest dla mnie ogromną radością – mówił.



– Serce rośnie, że mamy takie firmy, które stają się coraz bardziej globalne, mimo że na razie jeszcze mają status firm średnich, średnio-dużych, ale myślę, że to będą polskie czempiony za 5, 10 lat, które będziemy podziwiali – dodał Morawiecki.



TIP-TOPOL Sp. z o.o. to polska firma, od 30 lat działająca w branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się m.in. w produkcji wyposażenia do warsztatów samochodowych.

