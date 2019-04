Wypadek Roberta Kubicy w kwalifikacjach do GP Azerbejdżanu

Robert Kubica (Williams) uległ wypadkowi podczas pierwszej części kwalifikacji do niedzielnego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Azerbejdżanu. Polakowi nic się nie stało, wyszedł z bolidu o własnych siłach.

Do wypadku doszło na jednym z ostatnich okrążeń pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Kubica nie wyhamował przed ósmym zakrętem i uderzył w ścianę.



Polski kierowca poinformował przez radio, że wszystko jest z nim w porządku, ale kadłub jego bolidu jest rozbity. Występ w niedzielnym wyścigu stanął przez to pod znakiem zapytania.



W Q1 odpadł także drugi kierowca teamu Williams Brytyjczyk George Russell, który uzyskał 19. rezultat. Najszybszy niespodziewanie był Francuz Pierre Gasly z Red Bulla.





Q1 RED FLAG: Kubica into the wall at Turn 8



The Pole has radioed to say he is OK ��#AzerbaijanGP ����� #F1 pic.twitter.com/4GE3PotrSF